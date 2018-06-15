影／營造綠色醫院　秀傳導入能源管理系統

關注環境氣候變遷，彰化秀傳紀念醫院自民國100年起落實節能減碳，於今年5月導入建置ISO 50001能源管理系統。院長李佩淵表示，院內已成立能源管理委員會，從管理層面整合組織完善系統，動用全院所有員工的心力，做全面性分工執行，目標在今年10月取得國際驗證證書，精實改善醫院能源績效。

彰化秀傳紀念醫院於今年5月起由台灣綠色生產力基金會開始輔導，並於6月12日舉辦ISO 50001能源管理系統啟始會議，期望透過專業機構輔導下，建立有效的能源管理系統，籍由系統化、標準化與制度化的方法，順利推展能源管理，落實節約能源，提高醫院能源使用效率，及持續改善能源績效，降低能源耗用支出成本，呼應國家節能政策雙贏局面。



▲彰化秀傳醫院配合政府政策規劃一系列節能減碳計畫，進行汰換老舊設備-空調冰水主機。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

近年來因應環境氣候變遷議題，彰化秀傳醫院配合政府政策規劃一系列節能減碳計畫，自民國100年起，開始盤點全院各棟的水、電、油、瓦斯用量與線路設計，檢討各季用量、異常原因分析；再汰換老舊設備，包括採用熱泵設備及空調冰水主機等，達到節能省電。彰化秀傳醫院導入建置ISO 50001能源管理系統，從管理層面、設備端、使用端，全面著手進行改善、加強。

行政副院長許惠美表示，目前已完成用電設備盤點，包括空調、電器、燈具、醫療儀器、電腦機房等，接下來將訂定節能核定的目標值，並由台灣綠色生產力基金會對設備進行效能量測，作為後續調整及改善計畫，包括需優化或汰換的耗電耗能設備，使設備有效利用達最佳化，並普及至院內各單位的使用端。



▲彰化秀傳醫院配合政府政策規劃一系列節能減碳計畫，進行汰換老舊設備-空調冰水主機。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

李佩淵說，彰化秀傳善盡企業社會責任形象，透過導入建置ISO 50001能源管理系統，朝向提升能源使用效率、降低溫室氣體排放、減少支出成本、降低用電度數等目標前進，未來也將推展到秀傳醫療體系其他院區，提高體系的綠色健康醫院形象。