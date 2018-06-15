邀東京旅遊業者推介 林佳龍盼平衡觀光差距

（中央社記者郝雪卿東京15日電）台中市長林佳龍今晚率台中觀光、休閒、旅宿及文創等業者在日本東京舉辦觀光推介說明會時指出，台灣與日本的觀光人次差距繼續擴大，盼藉由台中花博平衡雙方的差距。

台中市政府晚上在東京舉辦觀光推介說明會，由林佳龍帶領台中市相關業者，向日本旅遊業者介紹台中花博及台中市的觀光景點，期盼提升台中及花博在日本的能見度，規劃行程帶動日本遊客到台中觀光。

林佳龍表示，台中到東京的直航班機已經於14日開航，交通更便利，台灣到日本的觀光人次持續成長，但日本到台灣的觀光客沒有增加，雙方觀光人次的差距繼續擴大，要吸引日本遊客來旅遊，最好的就是舉辦大型活動或更有吸引力的景點，年底的台中花博剛好就是可以促進觀光的活動。