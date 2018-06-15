桃議員全台首創　領養浪浪送嫁妝

領養浪浪就送嫁妝！桃園市議員詹江村臉書昨貼出動保處送浪浪到他寵物店的照片，並且告訴想要認養的民眾，只要前來認養浪浪，他會再送出價值1200的「嫁妝」。

桃園市議員詹江村開設寵物用品店，三年前也首度在議會中建議農業局，要推廣「以認養代替購買」政策就要廣設認養據點才能提高民眾的參與和認養率。他自願將自己旗下的寵物用品店當作先頭部隊，成立「桃園市幸福轉運站」。這樣的做法實施近三年，透過詹江村寵物用品店送出的浪浪已經達到430隻。記者幫他算出每隻浪浪送1200等值的飼料或是用品，三年來他已經自掏腰包送出了50多萬元的「嫁妝」。他恍然大悟的笑著說，沒想到不知不覺已經送了50多萬了！



▲嫁妝有兩種版本，一種是給狗一種是給貓。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.15）

詹江村說，以往民眾想要認養浪浪，要開車開很久到新屋的海邊，還不見得能夠順利找到流浪動物收容所。光是這一點，就讓許多有心想要認養浪浪的民眾卻步了。他在議會質詢時向農業局建議，廣設認養據點不僅方便民眾就近認養，也等於擴大了宣傳的廣度。他提出數據說，桃園市幸福轉運站自從開始實施之後，他的寵物用品店因為有送嫁妝，自然成功送出的件數最高，三年不到達成了430件；其餘的據點也有100多件的成功認養件數。這樣的績效，讓農業局動保處也十分的心動，拿著這些數據向外縣市做簡報，希望這樣的「幸福轉運站」也能夠推廣到其他的縣市去。

詹江村同時強調，拓展認養據點是前段，桃園市的動保團體針對這些送出的浪浪們，也提供了很好的後續調查以及追蹤，確保這些送出的浪浪不再遭受到不人道的對待和遺棄。他認為這是一個很好的系統，擴大了認養自然就能夠減少購買；同時有動保團體持續的追蹤確認，被認養的浪浪們也才能有一個好的歸宿，不會再被遺棄街頭成為流浪動物。



▲前來認養浪浪得飼主們還必須填寫資料，以利後續的追蹤調查，確保浪浪們被認養之後的生活品質。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.15）