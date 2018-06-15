北韓局勢趨穩　中國5月房價丹東漲最兇

中國70個大中城市中，5月份新建商品住宅月漲幅最大的城市分別是丹東、三亞、海口、成都。其中，丹東5月份新建商品住宅銷售價格月漲5.3%、年漲11.7%。

中國國家統計局今天發布5月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。數據顯示，新建商品住宅較4月上漲的城市共計有61個，與4月份的58個城市相較，多了3個城市上漲。

（中央社台北15日電）受到朝鮮半島局勢趨穩利多因素影響，位於中國與北韓交界的城市丹東，成了中國5月份新建商品住宅月漲幅、年漲幅第一名的城市，分別上漲5.3%、11.7%。

統計局數據顯示，70個大中城市排行中，丹東房價月漲幅連續兩個月排名第一。面對不斷上漲的房價，丹東市最近一個月內3次發聲調控房市。

從月漲幅來看，中國5月新建商品住宅銷售價格只有7個城市下跌，包括福州、上海、南京、深圳、無錫、安慶、泉州；另外，牡丹江與杭州2城市月漲幅持平。

值得注意的是，5月中國房市調控再次全面升級。

澎湃新聞引述中原地產研究中心統計，逾40個城市發布調控政策，累計房地產調控政策多達50次，從單月房地產調控政策次數來說，刷新歷史記錄，1至5月全國房地產調控政策次數多達159次。

業內人士分析，密集的調控政策在過去1年多維持市場逐漸平穩，但最近2個月部分城市的人才政策、搖號政策減弱調控效果，大範圍的人才政策，放寬了購房資格。（編輯：陳家倫）1070615