台北人力銀行23日徵才 平均薪資近6年最高

（中央社記者陳妍君台北15日電）台北市就業服務處「台北人力銀行」23日將舉辦大型就業博覽會，徵才企業4成是上市櫃公司，提供近2100個工作機會，平均薪資為新台幣3萬8313元，創下近6年同期最高紀錄。

畢業季臨近，又有一批社會新鮮人即將投入職場，這場「台北人力銀行薪鮮話」就業博覽會將於23日上午10時30分到下午4時在市政大樓1樓中庭登場，有意求職的民眾可身著正式服裝，前來現場直接面試。

就業服務處表示，博覽會精選46家企業，電子資通及一般服務業各占5成左右，徵才企業包含緯創軟體、神腦國際、祥茂光電、研揚科技、艾肯娛樂、迪卡儂、瑞興商銀、台新金控、台灣高鐵、凱撒飯店連鎖及微風集團，提供363種職類工作。