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新設自來水管線費徵收規定 大法官認違憲

中央社2018/06/15 19:46
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北15日電）司法院大法官釋字第765號解釋今天出爐，土地徵收條例施行細則中「新設自來水管線之工程費用，由需用土地人全數負擔」，與法律保留原則有違，從解釋公布起至遲於屆滿2年時不再適用。

此外本次釋憲案，指「土地徵收條例」未清楚授權，應修土徵條例，關於區段徵收範圍內必要的其他管線（如電力、電信等）工程所需工程費用等負擔，有關機關宜全盤檢討。

這件釋憲案源於改制前的台中縣政府，於民國89年10月間實施「擴大大里（草湖地區）都市計畫」的區段徵收時，委託得盈開發公司辦理。

而區段徵收區域內的自來水管線工程，縣政府先支付全部自來水管線鋪設費用給得盈公司，按當時土地徵收條例施行細則規定，「新設自來水管線的工程費用，由需用土地人與管線事業機關（構）各負擔1/2」，因此縣政府向自來水公司催討1/2費用（新台幣752萬元）。

到了95年12月，土地徵收條例施行細則進行修正，改為區段徵收新設自來水管線的工程費用由「需用土地人全數負擔」。

自來水公司因此拒絕支付，台中縣政府在99年間提告要求返還；最高法院在102年6月判自來水公司要付管線費用。自來水公司不服，在103年5月聲請釋憲。

司法院大法官今天做出釋字第765號解釋，認為區段徵收新設自來水管線的工程費用要誰支付，無法律明確授權，也與法律保留原則有違反，因此從解釋公布日起，至遲於屆滿2年時不再適用。

解釋理由書中提到，本案聲請人（自來水公司）為經濟部主管的國營事業，依公司法規定設立股份有限公司，具私法人地位；雖然權利義務需受公益目的較大制約，然而國家因市場經濟與效率等考量，選擇以公司型態設立此等公營事業，又要求台水應依照企業方式經營，並力求有盈無虧，增加國庫收入，因此台水在一定規範內，仍得享有憲法財產保障權。（編輯：方沛清）1060615

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