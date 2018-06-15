NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈克拉克21　最終極的軍用手槍？文化宿舍爭　蘇辦再砲轟侯友宜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／范可欽機器人炒飯好稀奇　這些女神們都來了！

記者吳維書／台北報導2018/06/15 20:17
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

創意鬼才范可欽開餐廳找機器人來幫忙炒飯，今（15）日舉辦記者會，資深女神們睽違多時齊聚露面，包含周丹薇，熊海靈、張正藍、司馬三三、樓曼莉以及包翠英等多位女星都現身捧場，場面相當熱鬧。周丹薇駐顏有術，看起來美豔動人，在場中頻頻招呼藝人朋友，非常熱情。

周丹薇表示，「我們這裡所有人，有一起去過甘肅的甘肅幫，還有先前大家一起取名的銀河幫，大家時常分享彼此的生活，蠻好的。」包翠英伸手抱住她，在一旁補充，「還有我們兩個名模幫啊。」張正藍則分享她自美國返台後，近日沉浸在刺繡的樂趣中，提到一雙在紐約工作的兒女，尤其是25歲從哈佛建築研究所畢業的愛子，語氣相當開心，「他現在的工作要在公司看其他設計師的畫，做得蠻開心的。」


▲左起司馬三三、張正藍（下）、熊海靈、周丹薇、樓曼莉、包翠英等女星。（圖／記者陳明安攝，2018.06.15）

司馬三三幾年前罹患乳癌後，更加珍惜生命，也發展更多的興趣，包含黏土與國畫，尤其是國畫，才學了2年，不僅開設畫展，還在上海的國畫比賽中成為唯一獲獎的台灣人，相當有才華。她過去曾涉足歌仔戲界，被問是否聯繫狄鶯，她坦承沒有聯絡方式，「沒有，我們不同掛，只跟楊懷民熟，因為我們都愛狗。」

被問及前陣子體育主播傅達仁選擇安樂死一事，包翠英大表贊同，「我覺得都是種面對，無論是三三發現乳癌時，選擇積極治療；還是傅達仁選擇安樂死，我覺得他們都很勇敢選擇自己的生命。」她透露最近頻頻拉肚子，但不太想就醫，司馬三三聞言勸她早日檢查，但她坦言，「人生到了這個階段，如果還要打針治療，真的太折磨了。」

關鍵字機器人炒飯范可欽周丹薇熊海靈張正藍司馬三三
《全能元神宮改造王》橫掃VR大獎BIGBANG勝利熱戀超正上班族

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan