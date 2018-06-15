影／范可欽機器人炒飯好稀奇　這些女神們都來了！

創意鬼才范可欽開餐廳找機器人來幫忙炒飯，今（15）日舉辦記者會，資深女神們睽違多時齊聚露面，包含周丹薇，熊海靈、張正藍、司馬三三、樓曼莉以及包翠英等多位女星都現身捧場，場面相當熱鬧。周丹薇駐顏有術，看起來美豔動人，在場中頻頻招呼藝人朋友，非常熱情。
周丹薇表示，「我們這裡所有人，有一起去過甘肅的甘肅幫，還有先前大家一起取名的銀河幫，大家時常分享彼此的生活，蠻好的。」包翠英伸手抱住她，在一旁補充，「還有我們兩個名模幫啊。」張正藍則分享她自美國返台後，近日沉浸在刺繡的樂趣中，提到一雙在紐約工作的兒女，尤其是25歲從哈佛建築研究所畢業的愛子，語氣相當開心，「他現在的工作要在公司看其他設計師的畫，做得蠻開心的。」
▲左起司馬三三、張正藍（下）、熊海靈、周丹薇、樓曼莉、包翠英等女星。（圖／記者陳明安攝，2018.06.15）
司馬三三幾年前罹患乳癌後，更加珍惜生命，也發展更多的興趣，包含黏土與國畫，尤其是國畫，才學了2年，不僅開設畫展，還在上海的國畫比賽中成為唯一獲獎的台灣人，相當有才華。她過去曾涉足歌仔戲界，被問是否聯繫狄鶯，她坦承沒有聯絡方式，「沒有，我們不同掛，只跟楊懷民熟，因為我們都愛狗。」
被問及前陣子體育主播傅達仁選擇安樂死一事，包翠英大表贊同，「我覺得都是種面對，無論是三三發現乳癌時，選擇積極治療；還是傅達仁選擇安樂死，我覺得他們都很勇敢選擇自己的生命。」她透露最近頻頻拉肚子，但不太想就醫，司馬三三聞言勸她早日檢查，但她坦言，「人生到了這個階段，如果還要打針治療，真的太折磨了。」