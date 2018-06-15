影／范可欽機器人炒飯好稀奇　這些女神們都來了！

創意鬼才范可欽開餐廳找機器人來幫忙炒飯，今（15）日舉辦記者會，資深女神們睽違多時齊聚露面，包含周丹薇，熊海靈、張正藍、司馬三三、樓曼莉以及包翠英等多位女星都現身捧場，場面相當熱鬧。周丹薇駐顏有術，看起來美豔動人，在場中頻頻招呼藝人朋友，非常熱情。

周丹薇表示，「我們這裡所有人，有一起去過甘肅的甘肅幫，還有先前大家一起取名的銀河幫，大家時常分享彼此的生活，蠻好的。」包翠英伸手抱住她，在一旁補充，「還有我們兩個名模幫啊。」張正藍則分享她自美國返台後，近日沉浸在刺繡的樂趣中，提到一雙在紐約工作的兒女，尤其是25歲從哈佛建築研究所畢業的愛子，語氣相當開心，「他現在的工作要在公司看其他設計師的畫，做得蠻開心的。」