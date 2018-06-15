今日暖新聞》影／107年彰化地區寒士慶端午

為關懷社會弱勢族群，彰化縣政府結合人安基金會於15日下午在彰化市老人文康中心舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，彰化縣長魏明谷為寒士們打氣，期盼匯集眾人的愛心，一同關懷、溫暖有需求的民眾，也讓寒士們感受端午的佳節氛圍。

魏明谷表示，縣府與各慈善單位都持續地在進行輔導需要幫助的人，經過輔導後，有的人可以找到很好的工作，並因此脫離困苦的生活，過著跟一般人的生活一樣，同時也希望他們都能接受輔導與所轉介的工作，如果有一份固定的工作，自己的心就會比較安定，對未來也會比較有自信，也可以讓人看得起，如果有需要政府幫忙的地方，縣府絕對會伸出援手幫忙，不會讓大家在外面餐風露宿。