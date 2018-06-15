NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈女星百億被媽敗光　還向外詐騙4億蘇貞昌第2款特色看板今日曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

今日暖新聞》影／107年彰化地區寒士慶端午

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/15 21:00
▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

為關懷社會弱勢族群，彰化縣政府結合人安基金會於15日下午在彰化市老人文康中心舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，彰化縣長魏明谷為寒士們打氣，期盼匯集眾人的愛心，一同關懷、溫暖有需求的民眾，也讓寒士們感受端午的佳節氛圍。

魏明谷表示，縣府與各慈善單位都持續地在進行輔導需要幫助的人，經過輔導後，有的人可以找到很好的工作，並因此脫離困苦的生活，過著跟一般人的生活一樣，同時也希望他們都能接受輔導與所轉介的工作，如果有一份固定的工作，自己的心就會比較安定，對未來也會比較有自信，也可以讓人看得起，如果有需要政府幫忙的地方，縣府絕對會伸出援手幫忙，不會讓大家在外面餐風露宿。


▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

活動由彰化縣政府、人安基金會及彰化縣惠心慈善會等單位，共同為街友發送象徵端午節的粽子及熱食，感受濃濃的佳節氣氛，會中邀請魏明谷發送端午健康包給5位寒士代表，健康包背袋裡內含夏季內衣褲、盥洗用品、小風扇等夏日用品，除了物資的提供，眾人也給予寒士們正向的鼓勵與期許，期盼他們可以早日脫離餐風露宿的生活。


▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

活動中提供寒士防暑外出置放物品使用等物資，讓街友們以清爽的形象迎接炎炎夏日。活動中也邀請彰化縣女子燙髮業職業工會組成義剪團隊，為街友整理儀容及彰化市農會樂齡陶笛班表演，使寒士感受過節溫暖，邁向希望未來。


▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

人安基金會彰化平安站長蔡文豪說，會場中也有彰化就業服務中心媒合相關就業機會，從消極面的維持街友基本生存條件，進而提昇至積極面的引導街友自立自助，並早日回歸社會。

關鍵字寒士端午扇動未來街友義剪
文化宿舍爭　蘇辦再砲轟侯友宜陳其邁：發展循環經濟　保勞工權益

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan