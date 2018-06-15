今日暖新聞》影／107年彰化地區寒士慶端午

為關懷社會弱勢族群，彰化縣政府結合人安基金會於15日下午在彰化市老人文康中心舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，彰化縣長魏明谷為寒士們打氣，期盼匯集眾人的愛心，一同關懷、溫暖有需求的民眾，也讓寒士們感受端午的佳節氛圍。
魏明谷表示，縣府與各慈善單位都持續地在進行輔導需要幫助的人，經過輔導後，有的人可以找到很好的工作，並因此脫離困苦的生活，過著跟一般人的生活一樣，同時也希望他們都能接受輔導與所轉介的工作，如果有一份固定的工作，自己的心就會比較安定，對未來也會比較有自信，也可以讓人看得起，如果有需要政府幫忙的地方，縣府絕對會伸出援手幫忙，不會讓大家在外面餐風露宿。
▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
活動由彰化縣政府、人安基金會及彰化縣惠心慈善會等單位，共同為街友發送象徵端午節的粽子及熱食，感受濃濃的佳節氣氛，會中邀請魏明谷發送端午健康包給5位寒士代表，健康包背袋裡內含夏季內衣褲、盥洗用品、小風扇等夏日用品，除了物資的提供，眾人也給予寒士們正向的鼓勵與期許，期盼他們可以早日脫離餐風露宿的生活。
▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
活動中提供寒士防暑外出置放物品使用等物資，讓街友們以清爽的形象迎接炎炎夏日。活動中也邀請彰化縣女子燙髮業職業工會組成義剪團隊，為街友整理儀容及彰化市農會樂齡陶笛班表演，使寒士感受過節溫暖，邁向希望未來。
▲人安基金會舉辦「107年彰化地區寒士慶端午-扇動未來‧端午安康」活動，為街友義剪及發送象防暑外出置放物品使用等物資。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
人安基金會彰化平安站長蔡文豪說，會場中也有彰化就業服務中心媒合相關就業機會，從消極面的維持街友基本生存條件，進而提昇至積極面的引導街友自立自助，並早日回歸社會。