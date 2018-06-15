結束英國留學 日本皇室佳子公主返國

佳子透過書面表達對這段留學生活的感想說，在英國的9個月度過非常充實且快樂的留學生活，也跟朋友去了葡萄牙跟西班牙旅行，留下非常美好的回憶，她會非常珍惜這些美好的經驗。

留學過程中，佳子住在學校宿舍，並利用春假跟同學前往葡萄牙及西班牙旅行。

日本放送協會（NHK）報導，佳子在日本時間下午2時30分過後抵達東京羽田機場，面對守候媒體記者跟她說「歡迎回國」，佳子微笑點頭致意。

佳子回國後將升上大四，除繼續學業外，也將致力皇室相關活動。

佳子公主在小學3年級時曾跟家人去泰國旅遊，也曾到美國住在寄宿家庭，這次是佳子第3次出國，也是首次出國留學。

里茲大學成立於1904年，有來自世界各國、超過6000名留學生。在英國泰晤士報高等教育特刊（TimesHigher Education）的世界大學排行榜上排名第133。

佳子的姐姐真子公主，在國際基督教大學就讀大三時也曾經赴英國愛丁堡大學擔任交換學生，之後重回英國，在列斯特大學（University of Leicester）低調攻讀美術館和畫廊研究碩士學位。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070615