今日暖新聞》影／弘道老人基金會福興社服中心喬遷

老了的生活怎麼辦？怎樣可以延緩老化？萬一真的退化需要人照顧的時候怎麼辦？弘道老人福利基金會推動從健康到失能，從獨居弱勢長輩到一般社區長輩，從預防照顧到長期照顧的無縫接軌助老服務，為便利民眾諮詢服務，弘道老人福利基金會彰化服務處「福興社區照顧服務中心」15日辦理喬遷，喬遷感恩茶會中，鄰近5個社區各準備一道菜前來祝賀，希望讓愛得以在偏鄉繼續蔓延。



▲弘道老人福利基金會辦理「福興社區照顧服務中心」喬遷感恩茶會，「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，打卡等也讓阿嬤樂在其中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

感恩茶會由「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，平均年齡78歲的阿嬤們齊跳抖肩舞，氣勢一點也不輸年輕人。長年參加活動的93歲張素霞阿嬤開心說，來參加社區活動比較不無聊，也比較健康，所以現在不僅身手一樣靈活可以一起跟社區表演，就連穿針引線都不是問題。



▲弘道老人福利基金會辦理「福興社區照顧服務中心」喬遷感恩茶會，「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，打卡等也讓阿嬤樂在其中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，許多長輩隨著身體的退化受限，常常被迫無法繼續參與社區活動，只能待在家中或是入住機構生活。然而致力推動在地健康老化的弘道來說，希望不管長輩是健康、亞健康還是失能，都能有弘道跨專業的無縫隙助老服務，86歲的陳幼枝阿嬤就是最典型的例子。



▲弘道老人福利基金會辦理「福興社區照顧服務中心」喬遷感恩茶會，「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，打卡等也讓阿嬤樂在其中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

陳幼枝阿嬤70多歲時就在社區與女兒的鼓勵下，跨出家門到西勢社區據點參與活動，最令她驕傲的是參加弘道舉辦的「仙角百老匯」活動到台北小巨蛋表演，然而隨著心臟功能的退化，現在她只要走一小段路就會喘到不行，因此再也不敢去社區了。



▲弘道老人福利基金會辦理「福興社區照顧服務中心」喬遷感恩茶會，「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，打卡等也讓阿嬤樂在其中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

陳幼枝阿嬤每天由29歲的照顧秘書楊秀娟到家中，提供沐浴、環境清潔、不定期陪伴就醫等服務，甚至只要時間足夠，照顧秘書秀娟也曾用輪椅推著阿嬤，走上將近10分鐘的路程來到社區看看大家。



▲弘道老人福利基金會辦理「福興社區照顧服務中心」喬遷感恩茶會，「西勢社區不老街舞團」街舞組曲表演揭開序幕，打卡等也讓阿嬤樂在其中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

楊秀娟的貼心，陳幼枝阿嬤也感動得抱著秀娟說謝謝，藉此也看見，弘道福興社服中心跨專業整合陪伴長輩從健康、亞健康到失能，從預防照顧到長期照顧，深根南彰化助老服務一條龍的成果。