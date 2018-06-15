法務部行政執行署金門設點 服務鄉親

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）法務部行政執行署台北分署金門辦公室，今天揭牌，法務部長邱太三、財政部長徐虞哲等多位中央官員出席，法務部行政執行署表示，在金門設立辦公室是為服務在地民眾。

法務部行政執行署台北分署金門辦公室，設在財政部北區國稅局金門稽徵所，揭牌典禮下午舉行，出身金門的行政執行署署長呂文忠說，以服務熱誠為出發點，在故鄉設立辦公室，為金門鄉親提供多一分服務，竭盡所能解決問題，請大家不要以為是來討債的。

呂文忠提到，行政執行署為國家爭取到新台幣5170億元，相當可以興建8座台北101大樓，同時大約等於金門酒廠10年的營業總額，所以執行署對國家的貢獻，有目共睹。