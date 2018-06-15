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中央社

法務部行政執行署金門設點 服務鄉親

中央社2018/06/15 19:59
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）法務部行政執行署台北分署金門辦公室，今天揭牌，法務部長邱太三、財政部長徐虞哲等多位中央官員出席，法務部行政執行署表示，在金門設立辦公室是為服務在地民眾。

法務部行政執行署台北分署金門辦公室，設在財政部北區國稅局金門稽徵所，揭牌典禮下午舉行，出身金門的行政執行署署長呂文忠說，以服務熱誠為出發點，在故鄉設立辦公室，為金門鄉親提供多一分服務，竭盡所能解決問題，請大家不要以為是來討債的。

呂文忠提到，行政執行署為國家爭取到新台幣5170億元，相當可以興建8座台北101大樓，同時大約等於金門酒廠10年的營業總額，所以執行署對國家的貢獻，有目共睹。

呂文忠進一步揭示，行政執行署「執行有愛，公義無礙」的精神說，執行署在執行過程中發現弱勢族群，會轉介到社福機構，為弱勢族群提供愛和關懷服務。

法務部長邱太三肯定台北執行署維護國家公平公義與兼顧人權保護的做法；財政部長許虞哲表示，雖然金門執行案件不多，但是樂見多一個服務窗口，照顧離島民眾權利。

台北分署主任行政執行官鍾志正指出，金門未結案的行政執行案有1.6萬件，以監理和稅務居多，未來有業務需求時，台北分署會派員到金門辦公室處理。（編輯：施燕飛）1070615

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