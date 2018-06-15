交通部航港局積極處理油輪油外洩及船體移除事宜

交通部航港局南部航務中心積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港前方0.2浬處的巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍勝利者19號(WINNER 19)油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。

交通部航港局南部航務中心於昨(14)日19時57分接獲通報，斐濟籍勝利者19號(WINNER 19)油輪(船東為Azer Enterprises ltd.)，船上有14名船員，擱淺在林園區海岸，船上有燃油(輕柴油)約44公秉，另接獲通報，巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪(船東為Sino Marine ltd.)，船上有18名船員，擱淺在小港區海岸，船上有燃油(輕柴油)約100公噸，2艘均未載運貨油。



航港局南部航務中心接獲通報後，立即成立海難災害應變小組，並會同行政院海洋委員會海巡署即時啟動海難應變機制，所有船員共32人均已安全救援上岸安置。