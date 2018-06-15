交通部航港局積極處理油輪油外洩及船體移除事宜

交通部航港局南部航務中心積極處理擱淺在高雄市小港區鳳鼻頭漁港前方0.2浬處的巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪及擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍勝利者19號(WINNER 19)油輪油料外洩及船體移除事宜，以防油污外洩。
交通部航港局南部航務中心於昨(14)日19時57分接獲通報，斐濟籍勝利者19號(WINNER 19)油輪(船東為Azer Enterprises ltd.)，船上有14名船員，擱淺在林園區海岸，船上有燃油(輕柴油)約44公秉，另接獲通報，巴拿馬籍興利號(SHINE LUCK)油輪(船東為Sino Marine ltd.)，船上有18名船員，擱淺在小港區海岸，船上有燃油(輕柴油)約100公噸，2艘均未載運貨油。
航港局南部航務中心接獲通報後，立即成立海難災害應變小組，並會同行政院海洋委員會海巡署即時啟動海難應變機制，所有船員共32人均已安全救援上岸安置。
▲擱淺在高雄市林園區中坑門出水口前方0.2浬處的斐濟籍WINNER 19油輪。(圖／記者黃守作攝，2018.06.15)
今(15)日上午，高雄市長許立明會同海洋委員會及航港局陳副局長視察現場狀況，航港局說明船舶擱淺情況，海巡單位報告勝利者19號(WINNER 19)油輪無漏油，興利號(SHINE LUCK)油輪現場回報有聞到明顯油污味道，水面目視有油漬少許，船身右舷橫躺在消波塊上，高雄市府關切油污染可能影響環境，航港局就此將極力協調船方辦理抽油及佈設攔油索事宜，如業者採購不及，與會各單位均表示願先借給業者，日後歸墊。
航港局南部航務中心於今(15)日下午2時，召開2艘油輪第1次船體移除應變會議，並邀集船東代表、船務代理、海洋委員會海巡署、海洋保育署、南部分署及高雄市政府等單位共同研商油污染防治及船體移除會議，會中要求興利號(SHINE LUCK)油輪船代轉知船東於明(16)日中午12時前，提出抽油及除污計畫，以利14時進行審查。
另外，勝利者19號(WINNER 19)油輪因印尼齋戒日，船東尚未聯繫上，並請譚臣船務代理積極聯繫，並將航港局要求轉知船東。
航港局南部航務中心預定於明(16)日續開應變會議，以督促業者積極推動移除作業，以防油污外洩。