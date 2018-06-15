嘆妻子因選舉被糟蹋　 侯友宜：心都快碎了

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租給文化大學作為學生的宿舍，成為選戰的攻防；侯友宜有感而發的說，為了選舉羞辱、糟蹋太太的名譽，讓自己的心都快碎了！

侯友宜今（15）日在新北市議員蔡淑君的陪同下，參加新北市婦女會幹部的餐會，受訪時表示，他當一輩子的警察，拚生、拚死的抓壞人，每次出門出任務都可能「回不來（殉職）」，全靠妻子和岳家無怨無悔養大3個小孩、撐住整個家；「當女婿的，哪有立場對岳父母的財產運用說話？」

侯友宜哽咽的指出，「他一輩子對不起太太」，尤其現在因為選舉，看到外界羞辱、糟蹋太太的名譽，直說自己「心快碎了！」今天為了這場選舉，用全國力量、用黨的力量，跳出來毀滅人格，傷害我的家人，這樣污辱、糟蹋，「我侯友宜這口氣吞不下去，我吞不下去！」