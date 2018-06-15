陳其邁：高雄發展循環經濟　保障勞工權益

高雄市長參選人、立委陳其邁今(15日)前往林園參加高雄市石化業產業總工會。陳其邁表示，在高雄石化業從業約三萬五千多人，是高雄第二大產 業。為提升石化業競爭力並照顧勞工生活品質，陳其邁表示未來發展循環經濟，創造綠能產業供應鏈，將是高雄轉型升級的首要目標。另外，讓高 雄市「勞工自治委員會」能夠落實功能，保障勞工權益。

陳其邁向在場出席高雄市石化業產業總工會會員大會的理事長們表示，石化業為高雄第二大產業。過去石化產業是中央政府積極扶植的十大建設之

一。不管是台塑或中油都漸漸有轉型升級。陳其邁要積極協助傳統產業「智慧升級」，有效提高生產率、優化製程並將資源專注在研發轉型。協助

高雄石化產業轉型升級，成為循環經濟、綠能產業的領頭羊。

陳其邁表示，未來發展循環經濟，創造綠能產業供應鏈，將是高雄轉型升級的首要目標。而石化重工產業的垂直整合，朝向創新、高值化和環境友善的方向規劃發展，並改善產業的汙染問題，加速其高值化之轉型。例如，可發展再生綠能產業及材料科技，又或是藉石化或煉鋼之廢棄物質研發為新的材料或產品。

陳其邁表示，若擔任市長，將以「加快轉型升級、構建工業循環體系」、「實施創新趨動，構建循環經濟支撐體系」、「推動綠色服務，構建服務業循環體系」、「引導綠色消費，構建社會循環體系」為目標，除了訂定循環經濟促進條例、打造新型產業循環園區或更新原有產業園區為產業循環園區。並以高雄既有之材料產業聚落為基礎，再輔以市府獎勵輔導機制，投入循環經濟創新服務或商業模式之開發。

陳其邁並表示，積極發展高雄產業經濟，讓勞工薪資實質提升，同時保障勞工權益，未來希望推動「勞工自治委員會」並加強落實，使勞工事務平台能更積極發揮作用。因此陳其邁也呼籲勞動部儘速訂定勞動教育專法的推動，落實從學校到職場，完整的勞動教育體系。

此外，昨天也拜訪高雄市產業總工會，受到熱烈歡迎，現場並高呼當選聲音不斷。