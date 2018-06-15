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中央社

中華電盼進軍網銀 布局行動科技

中央社2018/06/15 20:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）金管會擬開放2張純網路銀行執照，中華電信有意角逐，總經理謝繼茂認為中華電擁龐大客戶和金流，進軍網銀有助布局行動支付與金融科技，很多銀行都有興趣合作。

中華電信今天召開股東會，由董事長鄭優主持，因少數員工兼股東輪番發言，使出拖延戰術鬧場，導致股東會延宕至下午5時21分才正式落幕，歷時8時21分。

員工股東發言「車輪戰」，已經成為歷年中華電股東會「無奈的傳統」，往年中華電開過最長的股東會是14時49分，創台股紀錄。

中華電會中通過配發每股現金股利4.796元，配發率95.7%，有股東提問，台灣大哥大、遠傳電信盈餘配發率超過100%，中華電是否有考慮加發，中華電信總經理謝繼茂會後接受媒體訪問時表示，競業有設定股利分配率的目標，中華電沒有這樣的政策，未來是否跟進，要考慮營運狀況。

金管會擬開放2張純網路銀行執照，國內業者躍躍欲試，外傳中華電信與台銀、兆豐銀要組隊爭取純網銀執照。

謝繼茂今天回應此話題表示，中華電確實有在看網銀，先前在研究階段，現在認為可行，評估點在於中華電擁有龐大客戶，金流也很大，成立銀行後對未來行動支付、金融科技(FinTech)布局都有幫助。

至於合作夥伴是誰，他說，「很多銀行都有興趣」，是否由中華電主導，還需要討論，後續會依據金管會規劃的時程走，中華電未來希望在FinTech掌握更具體，並提供相關服務。

針對5G進度，謝繼茂說，按照計畫，中華電會在今年底或明年初推5G實驗網路，2020年將展開預商用，會規劃5個場域，至少投入數百台的基站建設計畫，2020年就會開始有5G的資本支出，但占比還不大。

政府有望在2019年底釋出5G頻譜，但現階段3.4GHz至3.6GHz的頻段上，還有中華電信中新二號(ST-2)正在使用，謝繼茂說，目前還在研究當中，考量其他案例，例如中國大陸就把衛星使用優先權保留，台灣只有一顆衛星，確實有其國防上的意義，但保留下來，可能又會對部分有線電視業者有些小幅度的影響。

在頻譜規劃上，謝繼茂認為，希望政府能有大頻譜的釋出，至少要有100MHz，中華電每次競標就是用百億的支出去考量，加上5G是高頻，基地台服務範圍小，建設就要大量，頻譜執照如果又很貴，「大家很難玩得起」。

而中華電日前宣布，將配合社會住宅政策，開放閒置土地建物出租，謝繼茂透露，目前已在萬華規劃一塊占地200、300坪的土地，會委託光世代自建，預計年底就會有相關消息出爐。

另外，中華電信與桃園市政府合資成立「桃園亞矽創新股份有限公司」，目前資本額為新台幣1250萬元，由子公司光世代建設公司參與投資、持股為60%，桃園市政府則透過桃園航空城公司持股4成，將投資桃園創新研發中心，並興建新世代科技園區，預估年底動工，開發案總投資金額上看120億元，預計規劃3期分期建設，每期約2.5年至3年。（編輯：趙蔚蘭）1070615

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