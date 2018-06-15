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莒光作文簿 允晨40年首推軍涯日記

中央社2018/06/15 20:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者魏紜鈴台北15日電）允晨文化成立40年來首次推出軍中生涯故事「莒光作文簿-我在馬祖當兵的故事」一書，發行人廖志峰今天受訪表示，作者記錄的軍中生活，是現代書市中難得一見的清新寫實，要了解當兵離島生活或軍中體制的人都能來看看。

「莒光作文簿-我在馬祖當兵的故事」作者陳廷豪年僅29歲，入伍前是個剛從社會學研究所畢業的碩士生，當兵抽到馬祖籤的當下，他形容簡直是一種「超現實的狀態」。

陳廷豪接受中央社記者訪問時透露，原本只是想去當幾個月的兵把頭腦放空就好，卻剛巧有個學長退伍須補「心輔兵」的缺，他因為大學雙主修心理諮商系，順勢自薦當上了心輔兵，開啟寫這本書的源頭。

「莒光作文簿-我在馬祖當兵的故事」一書記錄陳廷豪在軍中心衛中心所接觸的個案，改編他在軍中遇到人事物的談話內容，每個都是真實發生的事件。「心衛中心就像就學校的輔導室，無論心情苦悶、想找人聊天、甚至想偷懶，大家都找上了我。」陳廷豪用他的方式協助軍中同袍走出困境並向上反映，裡面也有自己深刻的反思。

現在書市經營不易，廖志峰卻看上了陳廷豪的軍中故事出版成書。廖志峰解釋，軍中紀實的題材其實不多，如果沒有看到陳廷豪的故事，也不一定會想到要出這類題材的書。他強調，「不同世代會有不同的軍中故事，過去很難有文書軍能有系統地記錄著軍中生活，現在陳廷豪能詳細記錄下當今的軍中生活，是很特別的作品。」

「莒光作文簿-我在馬祖當兵的故事」書本規劃第一部分主題敘述，第二部分是心衛中心個案及第三部分是陳廷豪與朋友的書信往來。

其中陳廷豪在「第一位案主」一篇，描述了心輔兵首次面對案主的心路歷程：從認真焦急的關懷個案、慎重其事整理報告，花上了一天時間卻得到長官「放桌上就好」，感覺像是被澆了桶冷水，再加上學長一句「你還不知道你在當兵嗎？」

陳廷豪認為，當兵的經歷是讓他反省看待社會的方式，當上心輔兵可有距離地觀察並協助那些心中有所不快的人，也看見了大結構下的小人物，用自己的方式去迎接生活中的各種挑戰。

廖志峰認為，「這是一本值得細細閱讀的書，描述現代年輕人在軍中生涯的情感和樸實心境，非常推薦即將要當兵、或已經在當兵的人都能看看。」世新大學社會發展研究所副教授陳政亮也推薦說，透過這本書對台灣當兵的特殊現象，有更豐富的認識。（編輯：管中維）1070615

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