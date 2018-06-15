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中央社

北市政風處：北農非民營事業 查帳於法有據

中央社2018/06/15 20:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君、王揚宇台北15日電）台北市政府政風處今天指出，北農公司為公用事業，非民營事業，仍須受市府行政監督，且市府若未善盡監督責任，即有違失，因此，政風處配合協助北農查帳，於法有據。

由於北農總經理吳音寧業務推廣費使用方式引發爭議，台北市政府市場處與政風處等官員5日前往北農查帳。對此，北農日前發布新聞稿表示，北農是自負盈虧的民營事業，政風處無權限調查相關經營事項，政風處多次前往調查，已屬違法。

律師曾勁元與「台灣國辦公室」今天也到台北地檢署按鈴告發台北市長柯文哲與政風處長沈鳳樑、市場處長許玄謀、財政局副局長沈榮銘派所屬人員會同北農監察人，到北農查帳、搜索，涉妨害自由罪嫌。

曾勁元接受中央社記者訪問時指出，台北市政府不是公司法上的中央主管機關，也知道台北農產運銷公司是資本額超過新台幣1億元的公司，不是公司法第5條第2項的授權範圍，不在中央主管機關授權地方政府管轄範圍，無權干涉民營公司。

曾勁元也說，根據公司法第27條規定，政府為股東時不得同時當選或擔任董事及監察人，北市府在北農已經有5席董事，不能再派監察人，但5日那天政風人員會同違法的監察人查帳行為根本違法，柯文哲是以查帳知名、行搜索之實。

政風處發布新聞稿指出，依農產品市場交易法規定，農產品批發市場為「公用事業」，經營主體不得以營利為目的，直轄市主管機關（市府）得依法監督，經營主體組織（北農）準用公司法股份有限公司的規定；經營主體經營不善者，主管機關（市府）得命經營主體改善、整頓。

政風處表示，由此可見，北農公司為公用事業，非民營事業，仍須受市府行政監督。

政風處指出，依農產品批發市場管理辦法規定，主管機關（市府）應考核、檢查市場（北農）的經營管理，並應對市場財務進行定期或不定期稽查，市場不得規避、妨礙或拒絕；所稱財務事項包括帳務處理稽查，以及其他有關財務事項的稽查。

柯文哲出席「改變—12位公民實踐者的故事」新書分享會前受訪時則說，也許他對公司法不熟，但公務員都很聰明，對法令「熟得很」，「他們不會做出違法、讓自己坐牢的事」。

對於曾勁元等人告發他妨害自由，柯文哲說：「他（曾勁元）是不是要選舉還是怎樣，難怪嘛，反正就是該怎麼做就怎麼做。」（編輯：梁君棣）1070615

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