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台股穩守11000關卡 後市留意Q3產業展望和外資

鉅亨網2018/06/15 20:15
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台股今 (15) 日受惠權值股表態，指數穩守 11000 點及月線，展望後市，法人表示，下半年進入電子產業旺季以及配息的高峰期，將助於指數高檔持穩，惟短線上，投資人須留意半導體龍頭廠對於第 3 季產業展望以及外資動向等變數。

針對近日外資賣超金額較大，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，主要受到美國升息偏鷹派趨勢，導致資金回籠或者是短線獲利了結的賣壓所致。

觀察族群表現，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前最明確的多頭指標仍是被動元件族群，日系廠商主要發展車用與工控領域，供應缺口轉單台灣與中國廠商，台廠技術相對領先，因此有餘力承接，在正面因素帶動下，產品價格持續調整，有利營收獲利表現，加上題材熱度足夠，可觀察後續資金流動情形。

展望後市台股表現，廖哲宏認為，投資人可留意第 4 季以後，iPhone 銷售持續力道，以及目前企業預估獲利數字，是否會影響市場負面想像等雜音。

題材面上，周書玄認為，目前資金在各題材間輪動，維繫多頭氣勢不墜，搭配上游電子零組件財報亮眼支撐台股淡季走勢，指數高檔持穩且有利第 3 季上攻，現階段布局，建議以科技產業為主，特別是漲價題材。

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關鍵字台股外資漲價題材headline
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