NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈克拉克21　最終極的軍用手槍？文化宿舍爭　蘇辦再砲轟侯友宜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

3強角逐政大校長 7月22日揭曉

中央社2018/06/15 20:19
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北15日電）政治大學校長遴選今天進行「候選人同意權投票」，7人中有3人跨過門檻，最終校長人選預計7月22日出爐。

想當上政大校長，需先經過教職員生的同意權投票，獲得4成以上的同意票，才能進入下一階段，由校長遴選委員會於7月22日選出最終人選一人，報教育部聘任。

政大今天傍晚公布同意權投票結果，原先的7位候選人中，僅有李蔡彥、林元輝、郭明政跨過門檻，分別來自理學院、傳播學院、法學院。

其中資訊科學系教授李蔡彥所屬的理學院，在政大之中較為弱勢，但他今天的票數卻開得最漂亮，是唯一一位同意票超過不同意票的候選人。

李蔡彥稍晚受訪謙虛地說，他在校內歷任過許多行政職務，跟很多學院的老師都有跨領域合作。如果有機會當上政大校長，會盡力發揮所長，打造政大成為資訊化的人文科學大學。

李蔡彥表示，這次遴選每位候選人都非常優秀，治校理念其實都很相近。他認為政大面臨激烈的國際競爭，必須回歸初心，從根本做起，讓政大成為一個師生關係密切、有向心力的學府。

政大法學院前院長郭明政受訪表示，這次候選人各有所長，他能通過門檻，可見治校理念獲得認可。他認為政大不該固守校內和海內，應和社會共同成長，與國際大學共同合作，一起培育未來的人才。

郭明政強調國際化的重要，認為學生除了要有一定的英語能力，最好還具備第二外語。競逐國際也必須認識自己的土地，因此本土語言也是可以加強的地方。

另一位通過同意權投票的校長候選人、政大傳播學院院長林元輝，中央社記者至今天晚間8時為止，仍未能聯繫上。他將政大定位為「培養管理眾人之事的人才」，主張擺脫「黨校」習慣，為社會各領域培養領導。

林元輝並主張，大學不是為了教職員就業才辦學、招生，學生才是主體，要從老師的學程改為學生的學程，校務行政要更常與學生溝通，大學教師的教學重於研究和服務。（編輯：管中維）1070615

2/6選擇權事件 江永昌籲...美報告憂中在太平洋勢力 外...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan