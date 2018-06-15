3強角逐政大校長 7月22日揭曉

（中央社記者陳至中台北15日電）政治大學校長遴選今天進行「候選人同意權投票」，7人中有3人跨過門檻，最終校長人選預計7月22日出爐。

想當上政大校長，需先經過教職員生的同意權投票，獲得4成以上的同意票，才能進入下一階段，由校長遴選委員會於7月22日選出最終人選一人，報教育部聘任。

政大今天傍晚公布同意權投票結果，原先的7位候選人中，僅有李蔡彥、林元輝、郭明政跨過門檻，分別來自理學院、傳播學院、法學院。

其中資訊科學系教授李蔡彥所屬的理學院，在政大之中較為弱勢，但他今天的票數卻開得最漂亮，是唯一一位同意票超過不同意票的候選人。