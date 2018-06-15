3強角逐政大校長 7月22日揭曉

（中央社記者陳至中台北15日電）政治大學校長遴選今天進行「候選人同意權投票」，7人中有3人跨過門檻，最終校長人選預計7月22日出爐。
想當上政大校長，需先經過教職員生的同意權投票，獲得4成以上的同意票，才能進入下一階段，由校長遴選委員會於7月22日選出最終人選一人，報教育部聘任。
政大今天傍晚公布同意權投票結果，原先的7位候選人中，僅有李蔡彥、林元輝、郭明政跨過門檻，分別來自理學院、傳播學院、法學院。
其中資訊科學系教授李蔡彥所屬的理學院，在政大之中較為弱勢，但他今天的票數卻開得最漂亮，是唯一一位同意票超過不同意票的候選人。
李蔡彥稍晚受訪謙虛地說，他在校內歷任過許多行政職務，跟很多學院的老師都有跨領域合作。如果有機會當上政大校長，會盡力發揮所長，打造政大成為資訊化的人文科學大學。
李蔡彥表示，這次遴選每位候選人都非常優秀，治校理念其實都很相近。他認為政大面臨激烈的國際競爭，必須回歸初心，從根本做起，讓政大成為一個師生關係密切、有向心力的學府。
政大法學院前院長郭明政受訪表示，這次候選人各有所長，他能通過門檻，可見治校理念獲得認可。他認為政大不該固守校內和海內，應和社會共同成長，與國際大學共同合作，一起培育未來的人才。
郭明政強調國際化的重要，認為學生除了要有一定的英語能力，最好還具備第二外語。競逐國際也必須認識自己的土地，因此本土語言也是可以加強的地方。
另一位通過同意權投票的校長候選人、政大傳播學院院長林元輝，中央社記者至今天晚間8時為止，仍未能聯繫上。他將政大定位為「培養管理眾人之事的人才」，主張擺脫「黨校」習慣，為社會各領域培養領導。
林元輝並主張，大學不是為了教職員就業才辦學、招生，學生才是主體，要從老師的學程改為學生的學程，校務行政要更常與學生溝通，大學教師的教學重於研究和服務。（編輯：管中維）1070615