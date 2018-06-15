美報告憂中在太平洋勢力 外交部：與友邦情誼深

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美國國會報告指出，中國與太平洋島國經濟往來，影響也擴及台灣的邦交國。外交部今天表示，台灣與太平洋各友邦情誼深厚，多年來秉持互惠共贏原則，與各友邦共同推動合作計畫。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」14日公布報告指出，中國擴大對太平洋島國的參與，除了獲取原材料與自然資源，推廣外交與戰略利益外，也壓縮了台灣的國際空間。

報告也說，過去5年來，北京大幅增進與太平洋島國的經濟關係；資料顯示，中國在太平洋島國的貿易、投資、發展援助、觀光等都遠高於美國。中國著重和這個區域內的邦交國的經濟往來，但近來也影響了區域內其他國家，包括台灣的太平洋友邦。