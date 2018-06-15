雲林縣國民中小學縣長獎頒獎典禮

李進勇除了勉勵獲獎學生，立定志向，做好萬全準備，積極達成目標之外，更對出席與會的所有師長及家長們，表達了由衷的感謝之意。因為有學校師長的用心、家長的關心，才能讓我們的子弟表現更傑出，讓我們對孩子的未來更有信心。並期勉所有獲獎同學，不論在學業的精進以及品格的力行皆應齊頭並進，未來不論是在任何舞台都能「學海雲揚，展翅翱翔」，擁有自己的一片天地。

雲林縣106學年度國民中小學畢業生縣長獎聯合頒獎典禮，15日下午在國立雲林科技大學大禮堂舉辦，縣長李進勇親自頒獎，獎勵優秀畢業生，肯定學生多元表現，並與全縣197所學校622位縣長獎畢業生合影留念，表彰及肯定其積極進取之良好表現。

李進勇也藉頒獎典禮，邀請大家在端午佳節一同參與雲林首屆龍舟賽，在6/16、17、18日一連3天，前往口湖鄉椬梧滯洪池，共襄盛舉這場別開生面、熱鬧歡騰的民俗活動，見證雲林龍舟競賽歷史性的一刻。



頒獎活動邀請了斗六國中、永定國小、雲林國小、東明國中、二崙國中等，榮獲106學年度全國藝文績優團隊進行演出，琴聲悠揚，舞姿曼妙，為頒獎典禮會場增添歡樂氣氛。本次典禮以-「學海雲揚，展翅翱翔」為主題，是期勉所有畢業生宏觀學習，敦品勵學，未來成為自發、互動、共好之全人發展優質公民。

此次獲獎學生虎尾國小的李孟謙，克服身體障礙，以音樂做慈善公益，秉持取之社會用之社會的心，以「無情自閉、有情天」為主題，多年來在全台各地進行多次的公益巡演，精神令人感佩。興昌國小獲獎學生李昀諺，品學兼優，不僅是班上的數學小老師；還是布袋戲團的小師傅。假日經常隨家族布袋戲團出外演出，忙到三更半夜也不以為苦。尤其是他人小志氣高，對偶戲懷抱使命感的他，更立志振興傳統偶戲，都是同學們最佳的榜樣。



▲虎尾國小的李孟謙，克服身體障礙，以音樂做慈善公益。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)



▲106學年度全國藝文績優團隊進行演出。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)