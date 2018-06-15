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傳藝園區舉辦魔幻戲法藝術節　 傳藝年卡百元起玩一夏

記者陳志仁／新北報導2018/06/15 21:04
▲宜蘭傳藝園區暑假推出「2018魔幻戲法藝術節」，7月1日至8月31日登場，遊客下午4點後可購買百元的星光票入園。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）
▲宜蘭傳藝園區暑假推出「2018魔幻戲法藝術節」，7月1日至8月31日登場，遊客下午4點後可購買百元的星光票入園。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

暑假要去哪？不妨來國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區逛逛；宜蘭傳藝園區從7月1日至8月31日舉辦「2018魔幻戲法藝術節」，將安排600多場相關表演，還有世界風演唱會及街角魔術秀，提供遊客夏日好去處。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說，「2018魔幻戲法藝術節」是宜蘭傳藝園區暑假重要的盛會，每日延長營運到晚上8點，有假日戲、夜秀及魔術表演等；其中每天的夜秀，由「藝想台灣劇團」特別製作編排的「聊齋幻彩－偷桃」，以蒲松齡的聊齋誌異「偷桃」為故事基底，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣民俗藝陣，挑戰遊客的視覺轉換。

羅欣怡指出，每天在園區廟埕廣場還有2場世界風的音樂演唱會，及6場街角走動的魔術秀外，另有FOCA馬戲團奇幻特技打開潘朵拉的盒子、聽世界風的無國界音樂表演、還可免費體驗糊紙手藝，及參與去年轟動被暱稱為傳藝藍眼淚的祈緣星活動；同時傳藝年卡回來了，今年夏天只要花100元起，就可以暢遊傳藝一整年。

基金會表示，傳藝年卡共分3種，普通年卡、縣民年卡、敬老年卡，另外還推出鐵粉召集令的限時優惠，7月1日至9月30日，只要100即可舊卡換新卡，讓民眾划算一整年，在傳藝打造獨一無二的夏日回憶。

關鍵字國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區2018魔幻戲法藝術節傳藝年卡全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡
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