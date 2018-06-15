傳藝園區舉辦魔幻戲法藝術節　 傳藝年卡百元起玩一夏

暑假要去哪？不妨來國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區逛逛；宜蘭傳藝園區從7月1日至8月31日舉辦「2018魔幻戲法藝術節」，將安排600多場相關表演，還有世界風演唱會及街角魔術秀，提供遊客夏日好去處。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡說，「2018魔幻戲法藝術節」是宜蘭傳藝園區暑假重要的盛會，每日延長營運到晚上8點，有假日戲、夜秀及魔術表演等；其中每天的夜秀，由「藝想台灣劇團」特別製作編排的「聊齋幻彩－偷桃」，以蒲松齡的聊齋誌異「偷桃」為故事基底，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣民俗藝陣，挑戰遊客的視覺轉換。