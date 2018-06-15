黨產會：大孝大樓若認定不當 將追徵7.8億元

（中央社記者劉麗榮台北15日電）不當黨產委員會今天公布的調查報告指出，中國國民黨借民眾服務總社名義，以新台幣4.34億元標得大孝大樓，國民黨再以13億元轉售，若認定為不當取得財產，將追徵7.8億餘元。

黨產會26日將就「大孝大樓案」舉行聽證程序，聽證會將釐清兩爭點，一是，大孝大樓是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則方式所取得的「不當取得財產」；二為，倘若大孝大樓是國民黨的不當取得財產，因建物及土地已移轉於他人所有，黨產會應否向國民黨追徵價額與價額如何計算。

黨產會調查報告指出，中華民國民眾服務總社於74年標得台北市政府國民住宅處興建、標售的大孝大樓，大孝大樓公開標售前，已有台北市警察局、環保局等單位有意申購，但北市府在公開標售前已決定得標對象為國民黨，並將投標資格限制為政府機關或非營利社團。最後，國民黨借民眾服務總社名義投標，以4.34億元標得。