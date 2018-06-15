虎尾東屯社區發展協會長青食堂揭牌

虎尾鎮東屯社區發展協會於15日舉行長青食堂揭牌活動，縣長李進勇、縣議員蔡秋敏、顏旭懋、陳俊龍、虎尾鎮長林文彬及地方民代等人皆到場和長者一同共進午餐，氣氛融洽。李縣長感謝並肯定理事長方安為、社區理監事及社區志工們開辦長青食堂，照顧在地老人。
縣長李進勇表示，截至107年6月雲林縣已開辦50處長青食堂，每1日都有3,200多位長輩在社區共餐，並表示長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，供應在地老人獲得營養，能落實老人照顧；另外，自107年7月1日起長青食堂服務升級為2.0版本，新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費及調升廚工薪資補助金並增加廚工補助名額等補助項目，並呼籲各界踴躍參與，讓雲林縣長輩健康快樂。
李進勇指出，雲林縣是農業的首都，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，再加上少子化的衝擊，雲林縣已是全國老化第二高縣市，有逐年持續增加趨勢，是名實相符的老人縣，雲林縣政府為正視解決雲林縣人口老化的問題，自105年11月起推動試辦長照2.0服務，107年度亦大力推動社區整體照顧，希望可以照顧更多長輩，以及提供更多元照顧服務。
▲縣長李進勇和長者共進午餐、話家常。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)
社會處長徐忠徹表示，雲林縣政府在107年度持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，如樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等種種措施，來照顧縣內長輩；同時縣府也已陸續推動許多措施，譬如老人與身障電子乘車票證，提供長輩多到戶外以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車供老人搭乘，提供社區式老人共餐設備。同時徐處長也鼓勵縣內長輩應踴躍參加各類活動，增進人際互動社會參與，建構雲林縣為高齡友善的幸福城市。
▲長青食堂志工。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)