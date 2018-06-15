虎尾東屯社區發展協會長青食堂揭牌

虎尾鎮東屯社區發展協會於15日舉行長青食堂揭牌活動，縣長李進勇、縣議員蔡秋敏、顏旭懋、陳俊龍、虎尾鎮長林文彬及地方民代等人皆到場和長者一同共進午餐，氣氛融洽。李縣長感謝並肯定理事長方安為、社區理監事及社區志工們開辦長青食堂，照顧在地老人。

縣長李進勇表示，截至107年6月雲林縣已開辦50處長青食堂，每1日都有3,200多位長輩在社區共餐，並表示長青食堂是真正符合雲林在地老人需求的政策，供應在地老人獲得營養，能落實老人照顧；另外，自107年7月1日起長青食堂服務升級為2.0版本，新增食物中毒險、公共意外責任險、志工業務費及調升廚工薪資補助金並增加廚工補助名額等補助項目，並呼籲各界踴躍參與，讓雲林縣長輩健康快樂。