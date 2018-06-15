美元指數一度觸及7個月高點 金價跌破1300美元

歐洲央行 (ECB) 昨召開貨幣決策會議，決議於 2018 年底結束購債計畫；消息一出，歐元兌美元重貶，今 (15) 日美元指數一度觸及 2017 年 11 月以來新高，金價則跌破 1300 美元。

稍早，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，至 95.07，創近 7 個月新高。

台北時間週五晚間 8 點 40 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.09%，至 94.86；紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格跌逾 0.8%，至每盎司 1297.40 美元。