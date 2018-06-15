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美元指數一度觸及7個月高點 金價跌破1300美元

鉅亨網2018/06/15 20:48
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歐洲央行 (ECB) 昨召開貨幣決策會議，決議於 2018 年底結束購債計畫；消息一出，歐元兌美元重貶，今 (15) 日美元指數一度觸及 2017 年 11 月以來新高，金價則跌破 1300 美元。

稍早，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，至 95.07，創近 7 個月新高。

台北時間週五晚間 8 點 40 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.09%，至 94.86；紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格跌逾 0.8%，至每盎司 1297.40 美元。

ECB 日前公布 6 月利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 稱，將維持當前利率水準，至 2019 年夏季左右。

ECB 於聲明中表示，若後續經濟數據，可證實中期通膨展望，ECB 將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。

本週歐元累計下跌約 1.72%，創 2016 年 11 月以來最大週跌幅。

金價走跌。(圖：翻攝自CNBC)
金價走跌。(圖：翻攝自 CNBC)
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