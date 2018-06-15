金門金湖國小拔河隊出國比賽　義賣T恤籌措經費

經過多來的推廣及訓練，金湖國小拔河隊近年來陸續在全國賽事中展露頭角，包括「107年教育部體育署全國各級學校室內拔河比賽校隊混合組、106年全國拔河協會盃室內拔河錦標賽校隊混合組、105年全國拔河協會盃室內拔河錦標賽校隊女生組」均摘下亞軍殊榮，日前甚至獲選參加「2018全日本青少年室內拔河錦標賽」。

金門金湖國小從全國中小學上百拔河隊中，獲選參加8月5日在東京舉辦的「2018全日本青少年室內拔河錦標賽」，小朋友得知後都興奮不已，但全部團費高達七十多萬元，也讓家長傷透腦筋。今天校方在畢業典禮義賣600元T恤來籌經費，獲得熱烈迴響，成功售出一百多件，但距離目標金額還是有相當大差距，小朋友及家長也會繼續努力。

但就在11位小選手得知可以前往日本東京參賽而雀躍不已時，全團11位選手及4位隨隊老師，高達七十萬元的旅費也十足讓人傷透腦筋。平均每人得支付4萬6千元，這讓家庭不富裕的小朋友幾乎想放棄，但畢竟出國比賽機會並不常有，更有可能是此生中的唯一一次。學生家長說，就算用擠的也要咬緊牙根把錢擠出來，絕不讓小朋友抱憾終身。

所幸，金湖鎮公所在得知消息後立即補助30萬元，剩餘不足的部份，教練及學生也想出以義賣T恤方式來籌措，每件600元，並選擇在今天(15)畢業典禮開賣，獲得在場家長及校友熱烈響應，成功賣出一百多件，讓小朋友笑的合不攏嘴。

教練吳映潔老師表示，靠自己努力來籌措經費，讓學生體會每筆經費都得來不易，並定下心來用心參訓，期望出國比賽時拿到好成績，為金門爭光。