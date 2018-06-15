2018亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽　7國家選手精采登場

第三屆MOYOSTAGE 亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽，將在6月16、17日上午11點於新光三越高雄左營店─國際活動展演中心登場，共有來自七個國家、近200位選手及團隊人員來高雄競賽，為高雄的端午節再增加一個有趣且適合闔家觀賞的活動，高雄市政府觀光局局長曾姿雯也代表高雄市政府出席今(15)日的開幕典禮，歡迎各國選手蒞臨高雄，帶來精采的經典賽。

曾姿雯特別將應景的台式古早味肉粽帶到開幕式會場，向選手及現場來賓推薦高雄在地美食小吃與特色景點，曾局長首推交通便利與有著多元小吃的鹽埕區，包括郭家肉粽的軟嫩豬腳湯、婁記饅頭口感紮實真材實料的黑糖饅頭、充滿海味的大溝頂虱目魚米粉、70年老字號香茗茶行等，可以順遊最受年輕人喜愛的駁二特區、到最近很夯的棧貳庫賞海景逛文創、晚上再搭愛之船夜遊愛河，另外也可以到崗山之眼賞美景喝咖啡、到旗山逛老街、或是到旗津吹吹海風，在緊湊的賽事後來趟悠閒輕旅行，把高雄的美帶回家鄉跟親朋好友分享，有機會再來重遊。