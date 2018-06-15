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2018亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽　7國家選手精采登場

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/15 21:09
▲高市府觀光局局長曾姿雯將應景的台式古早味肉粽帶到開幕式會場推薦給選手們。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.15）
▲高市府觀光局局長曾姿雯將應景的台式古早味肉粽帶到開幕式會場推薦給選手們。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.15）

第三屆MOYOSTAGE 亞洲溜溜球扯鈴雜耍經典賽，將在6月16、17日上午11點於新光三越高雄左營店─國際活動展演中心登場，共有來自七個國家、近200位選手及團隊人員來高雄競賽，為高雄的端午節再增加一個有趣且適合闔家觀賞的活動，高雄市政府觀光局局長曾姿雯也代表高雄市政府出席今(15)日的開幕典禮，歡迎各國選手蒞臨高雄，帶來精采的經典賽。

曾姿雯特別將應景的台式古早味肉粽帶到開幕式會場，向選手及現場來賓推薦高雄在地美食小吃與特色景點，曾局長首推交通便利與有著多元小吃的鹽埕區，包括郭家肉粽的軟嫩豬腳湯、婁記饅頭口感紮實真材實料的黑糖饅頭、充滿海味的大溝頂虱目魚米粉、70年老字號香茗茶行等，可以順遊最受年輕人喜愛的駁二特區、到最近很夯的棧貳庫賞海景逛文創、晚上再搭愛之船夜遊愛河，另外也可以到崗山之眼賞美景喝咖啡、到旗山逛老街、或是到旗津吹吹海風，在緊湊的賽事後來趟悠閒輕旅行，把高雄的美帶回家鄉跟親朋好友分享，有機會再來重遊。


▲曾姿雯表示，溜溜球與扯鈴是台灣非常受歡迎的青少年運動。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.15）

曾姿雯表示，溜溜球與扯鈴是台灣非常受歡迎的青少年運動，每年高雄燈會藝術節邀請的街頭藝人中，溜溜球及扯鈴的表演總吸引滿滿的人潮圍觀，不僅是很好的休閒運動，也增加了許多志同道合朋友的交流，每次看到表演者聚精會神的演出、展現個人技巧及團隊默契，都讓現場民眾報以熱烈掌聲，對演出者是非常好的鼓勵，期許這次比賽大家都能放輕鬆，把最棒的演出帶給高雄的朋友，高雄人的熱情掌聲絕對會讓大家留下深刻印象。

曾姿雯說，明後天賽事項目有溜溜球、扯鈴、雜耍的各人花式組集團體組，多元豐富的比賽項目難得一見，歡迎各地的好朋友利用端午連假來高雄欣賞精采的世界級表演，為台灣的選手加油。

關鍵字溜溜球扯鈴曾姿雯觀光局
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