財政部長視察　讚許小三通讓金門產生質變

財政部許部長虞哲於今日蒞臨金門，進行為期兩天的小三通業務概況視察，除聽取相關業務簡報外，亦親自走訪水頭商港、料羅港，以了解小三通各項通關業務運作情況，並慰勞離島關員工作之辛勞，冀藉由本次視察行程，讓「小三通」更趨完善。

財政部長今日下午受邀前往金門，為法務部行政執行署臺北分署金門辦公室揭牌，並撥冗視察水頭商港旅客通關、免稅店、料羅港貨物通關，並巡視碼頭作業情形，對離島同仁辛勞表示慰問之意。高雄關由陳關務長金標陪同許虞哲以及關務署長廖超祥視察相關業務。高雄關表示，這次部長蒞金視察，主要是藉由了解小三通業務現況，回顧小三通的歷史，透過成果見證其為金馬澎帶來的變化，並從演進中，研究如何在現有基礎上，讓小三通為金馬澎帶來更多發展的契機。