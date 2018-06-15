財政部長視察　讚許小三通讓金門產生質變

財政部許部長虞哲於今日蒞臨金門，進行為期兩天的小三通業務概況視察，除聽取相關業務簡報外，亦親自走訪水頭商港、料羅港，以了解小三通各項通關業務運作情況，並慰勞離島關員工作之辛勞，冀藉由本次視察行程，讓「小三通」更趨完善。
財政部長今日下午受邀前往金門，為法務部行政執行署臺北分署金門辦公室揭牌，並撥冗視察水頭商港旅客通關、免稅店、料羅港貨物通關，並巡視碼頭作業情形，對離島同仁辛勞表示慰問之意。高雄關由陳關務長金標陪同許虞哲以及關務署長廖超祥視察相關業務。高雄關表示，這次部長蒞金視察，主要是藉由了解小三通業務現況，回顧小三通的歷史，透過成果見證其為金馬澎帶來的變化，並從演進中，研究如何在現有基礎上，讓小三通為金馬澎帶來更多發展的契機。
高雄關指出，為促進離島觀光，繁榮地方經濟，業已修正「離島免稅購物商店設置管理辦法」第19條規定，將離島免稅店購物並隨身攜至大陸地區旅客之免稅額，由原新臺幣6萬元，放寬至新臺幣100萬元（菸品、酒類除外），以此優惠的離島免稅購物措施，吸引大陸旅客到金門觀光，進而促進地區經濟發展。陳關務長也透過此次視察，至各通關單位一一巡視，希望同仁賡續秉持署長指示「重法紀、深執行、強監管、便服務、講團隊」之精神，落實「服務、便捷、安全、廉能」的海關願景，以優化海關之通關服務。