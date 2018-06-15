北港警民聯歡　慶祝107年警察節

北港警分局暨北港警友辦事處為慶祝107年警察節，於14日晚間假北港鎮老人會館舉行，由辦事處主任林德明主持、頒獎，雲林縣長李進勇、北港鎮長張勝智、民防副指揮官邱肇宏、北港媽祖醫院院長吳錫金、雲縣警察局長許錫榮、警友會理事長許百芳及各級民意代表、社會各界貴賓均蒞臨指導，現場員警、警眷齊聚一堂，相互勉勵，期許未來一年繼續為北港地區的治安努力。
李進勇縣長致詞時表示，北港警分局長期以來，在各任分局長與全體警察同仁的共同努力下，為北港、水林、口湖三個鄉鎮在治安、交通及為民服務奠定了穩固的基石，各項警政工作的表現，成績斐然，為鄉親營造了良好的居住環境，尤其在廖分局長帶領下，令人感受到全體同仁上下一心的氛圍，感謝警察同仁的一路相挺、付出奉獻，身為大家長的他感到與有榮焉。
分局長廖志明表示，在繁重的警政工作下，警友會北港辦事處在警察節及端午佳節前夕舉辦「慶祝警察節餐會」，讓同仁倍感溫馨。林德明主任及警友會幹部們除了犒賞辛苦一整年的所有警察同仁之外，還公開表揚本年度表現優良的單位及員警，感謝大家辛苦的付出。餐會上也舉辦抽獎活動與員警同歡，希望在屬於警察的節日中，為警察及眷屬們獻上最大的敬意與祝福。
廖分局長指出，今(107)年青春專案自6月1日至8月31日，北港警分局重視青少年保護工作，將以多元化犯罪預防宣導方式，除在暑假開始前即加強學生法治教育及活動安全宣導，擴展預防層面與宣導效益，警方亦加強詐騙（毒品）項目查緝，落實推動相關工作，讓孩子暑假期間開心、家長放心，最後，祝大家闔家平安，事事順心。
▲北港警分局暨北港警友辦事處為慶祝107年警察節。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)