北港警民聯歡　慶祝107年警察節

李進勇縣長致詞時表示，北港警分局長期以來，在各任分局長與全體警察同仁的共同努力下，為北港、水林、口湖三個鄉鎮在治安、交通及為民服務奠定了穩固的基石，各項警政工作的表現，成績斐然，為鄉親營造了良好的居住環境，尤其在廖分局長帶領下，令人感受到全體同仁上下一心的氛圍，感謝警察同仁的一路相挺、付出奉獻，身為大家長的他感到與有榮焉。

分局長廖志明表示，在繁重的警政工作下，警友會北港辦事處在警察節及端午佳節前夕舉辦「慶祝警察節餐會」，讓同仁倍感溫馨。林德明主任及警友會幹部們除了犒賞辛苦一整年的所有警察同仁之外，還公開表揚本年度表現優良的單位及員警，感謝大家辛苦的付出。餐會上也舉辦抽獎活動與員警同歡，希望在屬於警察的節日中，為警察及眷屬們獻上最大的敬意與祝福。

廖分局長指出，今(107)年青春專案自6月1日至8月31日，北港警分局重視青少年保護工作，將以多元化犯罪預防宣導方式，除在暑假開始前即加強學生法治教育及活動安全宣導，擴展預防層面與宣導效益，警方亦加強詐騙（毒品）項目查緝，落實推動相關工作，讓孩子暑假期間開心、家長放心，最後，祝大家闔家平安，事事順心。



▲北港警分局暨北港警友辦事處為慶祝107年警察節。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)