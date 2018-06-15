應徵殯葬業卻嫌「很噁」拒碰大體　求職正妹：這行業很夯

該名網友在臉書「王子與公主病」 po 文表示，日前老闆帶了一個正妹到辦公室，還強調「她是個很有心來殯葬業的女孩」，原 po 一問之下發現求職女並沒接觸過殯葬業，好奇地問她為何想從事這個行業，對方則笑著回答「殯葬業很夯欸！」雖然有點錯愕，但原 po 見求職女臉上的妝畫得不錯，便想從化妝開始介紹，不料女孩卻吞吞吐吐地說「可以不要摸死人嗎？很噁心欸！」讓他當場傻眼。

不管什麼行業，最怕遇到雷隊友。一名從事殯葬業的網友透露，日前有位正妹因「殯葬業很夯」來面試，卻提出「不碰大體」的要求，讓他當場傻眼，最後乾脆狂打槍，直到對方無話可說時，再給她一個燦笑「等妳克服可以碰大體再來吧！」

應徵殯葬業卻不想碰大體，讓原 po 納悶地問求職女想要做什麼工作，對方一連說了司儀、文書處理、管倉庫和禮生等職位，都是不需碰到大體的工作，原 po 則一一打槍指出，司儀會請專業人士、文書已有專人處理、進貨（棺木）女生幫不上忙、禮生也不是新人馬上就能做的工作。

見求職女被說得啞口無言，原 po 趁勝追擊表示「妳說妳不碰大體，那就是一開始接體、洗穿、化妝、入冰，到最後的抬棺都不能做了，更何況驗屍、解剖也無法幫忙」，最後給對方一個燦笑，告訴她「等妳克服可以碰大體再來吧！」

原 po 事後才知道，求職女是老闆長輩的女兒，一直想進入殯葬業，長輩勸不動，只好請老闆給她一個震撼教育。「拜託，來殯葬業不碰死人是要幹嘛的，你也教教我」原 po 補充表示，大型禮儀公司的確有可以不接觸大體的職缺，但花蓮鄉下地方的葬儀社都是一條龍服務的。