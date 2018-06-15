蘇貞昌第2款看板曝光　宣示「蘇貞昌2.0」登場

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室表示，6月初才掛上第一面特色看板的蘇貞昌，打破過去傳統候選人看板的手法，蘇貞昌雙手叉腰、以背示人的「背殺照」，再加上特有招牌「禿頭」，路過的民眾不禁都會停下來拿出手機拍照；這款「背殺照」的大看板，除了引發熱烈討論，更成了新莊區打卡的新熱門景點。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌第2款特色看板今（15）日曝光！這次蘇貞昌走「流行天王麥可傑克森」的出場畫面，看板上頭寫著「IT IS SHOW TIME」、「新•新北上場」，要告訴新北市民，會做事的蘇貞昌不僅回來了，也將端出亮點政策，成就新北市的SHOW TIME時光！

第二面看板的位子就選在新板特區板橋車站正上方，競選辦公室對面，看板顏色特別選用鮮明的芥末綠，經過的民眾不免都會抬頭多看幾眼；只見照片中的「蘇貞昌」穿著亮色系的格子襯衫，似乎正打算脫下草帽，造型好似在模仿「麥可傑克森」，搭配大大標語「IT IS SHOW TIME」，散發「一枝獨秀」的神祕感。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，「IT IS SHOW TIME」跟鄰近的知名電影院相呼應，相信也能吸引來這邊看電影、看夜景的市民眼光；過去台北縣還沒升格前，蘇貞昌即提出「新北縣•好生活」，讓台北縣蛻變成為一座光榮城市，然而升格後新北市進步的腳步緩慢，在六都的表現卻一直在後段班。

黃韋鈞指出，蘇貞昌的第2塊看板，除了宣示蘇貞昌是一個高效率、有執行力、真正會做事的市長候選人，也宣示累積更多歷練的「蘇貞昌2.0」登場，未來將是「新新北的SHOW TIME」！