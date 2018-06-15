被批反應慢輕敵　侯友宜：因為不想和人鬥嘴鼓

美麗島電子報公布最新的民調，新北市民有41.7％支持侯友宜，23.6％支持蘇貞昌，雙方差距達18.1％，另無論在適合度、信任度也都領先蘇貞昌；侯友宜強調，他不太在乎民調，「在乎自己一輩子走過來，我的人格不要被抹煞，我的家人不要被傷害。」

侯友宜今（15）日在新北市議員陳鴻源、連斐璠及議員參選人金瑞龍的陪同下，前往永和區的觀音寺參拜，受到大陳新村居民的熱烈歡迎；針對民調領先蘇貞昌，侯友宜受訪時表示，謝謝大家給他很多的肯定和支持，他一定會堅守自己的原則，說到做到、是非對錯分清楚，帶著誠信，勇敢為市民做事。