被批反應慢輕敵　侯友宜：因為不想和人鬥嘴鼓

美麗島電子報公布最新的民調，新北市民有41.7％支持侯友宜，23.6％支持蘇貞昌，雙方差距達18.1％，另無論在適合度、信任度也都領先蘇貞昌；侯友宜強調，他不太在乎民調，「在乎自己一輩子走過來，我的人格不要被抹煞，我的家人不要被傷害。」
侯友宜今（15）日在新北市議員陳鴻源、連斐璠及議員參選人金瑞龍的陪同下，前往永和區的觀音寺參拜，受到大陳新村居民的熱烈歡迎；針對民調領先蘇貞昌，侯友宜受訪時表示，謝謝大家給他很多的肯定和支持，他一定會堅守自己的原則，說到做到、是非對錯分清楚，帶著誠信，勇敢為市民做事。
外界質疑侯友宜團隊反應有點慢、甚至輕敵的看法？侯友宜解釋，選舉是要去說政見，跟市民作報告，「不是你一句口水戰，我一句口水戰，你罵過來我罵過去！」當別人污辱他的時候，要求選辦同仁心平氣和，不要和人鬥嘴鼓，認真做事情，「大家都覺得我慢，是因為我不想和人鬥嘴鼓」。
侯友宜認為，有些政見說出來，也許在報導上沒有辦法那麼樣的亮麗，沒有辦法形成標題，大家就覺得好像沒有口水戰就沒有吸引力，「其實他只要實實在在的做事。」對於新北市政府副秘書長邱敬斌被影射關說的看法？侯友宜回應，有的事情他不是很清楚，但是他知道邱敬斌長是一個認真踏實賣力的好公務人員。