台塑企業「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」頒獎典禮

台塑企業辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」至今已邁入第14年，本次106學年度上學期共計嘉惠1,250名學子，發放金額共345萬元。低收入戶大學生每人一萬元，高中五千元，中低收入戶大學五千元，高中三千元，一般家庭大學二千五百元，高中一千五百元，對弱勢家庭而言不僅是一種鼓勵，更是家庭經濟上的一大助益。

14日上午於麥寮高中辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金頒獎典禮」，61名麥寮高中獲獎學子頒發獎學金及獎狀，活動當日看到不少去年也上台受獎的熟面孔，林正雄校長表示感到相當欣慰，認為讀書雖是學生的本分，但在正向鼓勵和支持，讓學生讀起書來更有動力，感謝台塑企業行善低調的好厝邊，多年來從事各項公益活動不曾間斷，讓在地雲林人受惠不少。