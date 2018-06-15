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台塑企業「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」頒獎典禮

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/15 21:37
▲台塑企業14日上午於麥寮高中辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金頒獎典禮」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)
▲台塑企業14日上午於麥寮高中辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金頒獎典禮」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)

台塑企業辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」至今已邁入第14年，本次106學年度上學期共計嘉惠1,250名學子，發放金額共345萬元。低收入戶大學生每人一萬元，高中五千元，中低收入戶大學五千元，高中三千元，一般家庭大學二千五百元，高中一千五百元，對弱勢家庭而言不僅是一種鼓勵，更是家庭經濟上的一大助益。

14日上午於麥寮高中辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金頒獎典禮」，61名麥寮高中獲獎學子頒發獎學金及獎狀，活動當日看到不少去年也上台受獎的熟面孔，林正雄校長表示感到相當欣慰，認為讀書雖是學生的本分，但在正向鼓勵和支持，讓學生讀起書來更有動力，感謝台塑企業行善低調的好厝邊，多年來從事各項公益活動不曾間斷，讓在地雲林人受惠不少。

居住麥寮鄉的低收入戶林媽媽表示，單親家庭的她為拉拔兩女長大，平日兼兩份工作，實在沒時間關心孩子課業，好在女兒很懂事，體諒媽媽的辛苦，知道台塑有獎學金，努力讀書，申請獎學金減輕媽媽負擔，高中三年的領獎沒有一次缺席，今年姐姐升大學了，依然持續領取台塑獎學金，就讀

台塑企業麥寮管理部表示，「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」辦理至今已嘉惠1萬多名學子，累計金額更高達3,665萬元，辦理獎學金除了是鼓勵學生，更重要的是喚起家庭對於教育的重視，學生是未來社會的主人翁，企業用心體察在地需求，致力於各項公益慈善活動，推動台塑愛心營養早餐、課後輔導班等計劃，並重建老舊校舍，從小地方落實教育扎根，帶動在地學子認真向學風氣，期許能培育出更多優秀人才，並使更多弱勢族群受益。


▲台塑頒贈麥寮、台西鄉子弟獎助學金。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.15)

關鍵字台塑企業獎助學金
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