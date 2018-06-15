對中課關稅 川普：公平貿易更重要

在川普發表書面聲明後，美國貿易代表署（USTR）公布詳細清單，共計1102個品項、價值達500億美元的中國商品，將分兩階段課徵25%的關稅，第一階段818項、價值340億美元的產品將自7月6日實施，另外284項、價值160億美元受益於「中國製造2025」這項產業政策的產品，將另行審理並召開公聽會才作最終決定。

（中央社記者鄭崇生華盛頓15日專電）美國今天宣布，要對價值500億美元的中國產品課徵25%關稅，美國總統川普聲明，他和中國國家主席習近平的良好情誼很重要，但必須防止中國的不公平貿易。

美國貿易代表署說，對美國消費者的影響會減至最低。USTR表示，這兩階段的關稅清單中，主要包括航太、資通訊科技、機器人、工業機械、新材料和汽車等產業，但不包括美國消費者常購買的消費性電子商品，如手機或電視機。

川普稍早在書面聲明中表示，他與習近平的良好友誼及美中關係對他來說都非常重要，然而，雙方間「非常不公平」的貿易由來已久，不能再這樣下去，他還特別提到，中國長期以來的不公平作法，「竊取」美國的智慧財產權與科技，已傷害美國的經濟與國家安全，並加深美中間早就存在的巨大貿易失衡。

川普說，這些關稅對避免美國技術和智慧財產權進一步向中國不公平轉移「至關重要」，這能保護美國的就業，也將成為實現平衡美中貿易關係的第一步。

他還警告，如果中國採取報復措施，像是對美國的商品、服務或農產品實施新關稅、提高非關稅的貿易壁壘及對美國出口商或在中國經營的美國企業採取懲罰措施，美國將追加額外關稅。

美國貿易代表署根據川普指示，對中國展開「301調查」，今年3月宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%的進口關稅，主要針對「中國製造2025」計畫而來，經過相關公聽與審查程序後，今天定案。

另外，針對中國在美特定投資的相關限制，美國貿易代表署之前已預告，6月底前將宣布新措施。（編輯：郭中翰）1070615