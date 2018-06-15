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中央社

川普：美司法部督察長報告 對FBI是場災難

中央社2018/06/15 22:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，司法部督察長針對聯邦調查局（FBI）處理希拉蕊電郵門調查的報告，對FBI前局長柯米（James Comey）和FBI本身「完全是場災難」。

昨天司法部督察長的報告公布後，川普今天首度公開對此置評，他發推文說：「司法部督察長的報告對他的跟班柯米而言完全是場災難，不幸的是對FBI而言也是如此。」

川普並說：「柯米現在正式淪落為FBI史上最糟糕的領導人，開除他是我為人民做的一件好事。敏銳的直覺。」

根據這份外界期待已久的司法部報告，柯米處理希拉蕊電郵門調查時出現「違抗態度」，但沒有證據顯示，他不起訴希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的決定帶有政治偏頗。2016年民主黨總統候選人希拉蕊因擔任國務卿期間處理電郵不當遭FBI調查。

報告十分怪罪柯米和FBI，認為柯米屢屢規避機關規定和程序。他麾下兩名探員在私人訊息中透露，「願意採取正式行動以衝擊」川普選情。

這份內部報告談到希拉蕊電郵門調查一個關鍵時刻時說：「儘管我們承認柯米當時面臨艱困的局面，過程中每個抉擇都很為難，我們還是論定，柯米的判斷嚴重錯誤。」

即便如此，司法部督察長對於柯米2016年7月5日宣布不起訴希拉蕊的決定沒有異議。電郵門是指希拉蕊在國務卿任內以私人電子郵件伺服器處理公務。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1070615

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