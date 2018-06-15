川普：美司法部督察長報告 對FBI是場災難

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，司法部督察長針對聯邦調查局（FBI）處理希拉蕊電郵門調查的報告，對FBI前局長柯米（James Comey）和FBI本身「完全是場災難」。

昨天司法部督察長的報告公布後，川普今天首度公開對此置評，他發推文說：「司法部督察長的報告對他的跟班柯米而言完全是場災難，不幸的是對FBI而言也是如此。」

川普並說：「柯米現在正式淪落為FBI史上最糟糕的領導人，開除他是我為人民做的一件好事。敏銳的直覺。」

根據這份外界期待已久的司法部報告，柯米處理希拉蕊電郵門調查時出現「違抗態度」，但沒有證據顯示，他不起訴希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的決定帶有政治偏頗。2016年民主黨總統候選人希拉蕊因擔任國務卿期間處理電郵不當遭FBI調查。