天氣不穩 航港局促擱淺油輪速抽油

（中央社記者程啟峰高雄15日電）兩艘外籍油輪昨晚在高雄外海擱淺，雖都未載有貨油，但其中一艘船身右舷橫躺消波塊上，附近海面也浮有少許油漬，近來天氣不穩定，航港局今天要求船東明天提出抽油及除污計畫。
交通部航港局昨晚接獲通報，斐濟籍「勝利者19號」（Winner19）油輪，船上有14名船員，擱淺於林園區海岸，船上有燃油輕柴油約44公秉，巴拿馬籍「興利」（Shine Luck）油輪，船上有18名船員，擱淺於小港區海岸，船上有燃油輕柴油約100公噸，兩艘均未載運貨油。
航港局隨即指示南部航務中心成立海難災害應變小組，並會同海巡署即時啟動海難應變機制，展開救援，兩艘油輪受困船員共32人全數安全獲救上岸安置。
高雄市代理市長許立明今天上午會同海洋委員會及航港局前往視察現場狀況發現，「勝」船無漏油，「興」船現場則有聞到明顯油污味道，水面目視也有油漬少許，船身右舷橫躺在消波塊上。
航港局下午召開兩艘擱淺油輪第一次船體移除應變會議，邀集船東代表、船務代理商、海巡署、海洋保育署及高雄市政府等單位共同研商油污染防治及船體移除會議。
航港局晚間發布新聞稿指出，會中要求「興」船船代轉知船東於明天中午12時前提出抽油及除污計畫，以利明天下午2時進行審查。
高市府擔心油污染可能影響海洋生態，航港局表示，將極力協調船方辦理抽油及佈設攔油索事宜，如業者採購不及，公部門願先借給業者，日後歸墊。
另外，「勝」船因印尼齋戒日船東尚未聯繫上，請船務代理積極聯繫並轉知船東下午的會中決議事項。航港局預明天將繼續開應變會議，督促業者及早進行船體移泊作業。（編輯：管中維）1070615