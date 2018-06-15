天氣不穩 航港局促擱淺油輪速抽油

（中央社記者程啟峰高雄15日電）兩艘外籍油輪昨晚在高雄外海擱淺，雖都未載有貨油，但其中一艘船身右舷橫躺消波塊上，附近海面也浮有少許油漬，近來天氣不穩定，航港局今天要求船東明天提出抽油及除污計畫。

交通部航港局昨晚接獲通報，斐濟籍「勝利者19號」（Winner19）油輪，船上有14名船員，擱淺於林園區海岸，船上有燃油輕柴油約44公秉，巴拿馬籍「興利」（Shine Luck）油輪，船上有18名船員，擱淺於小港區海岸，船上有燃油輕柴油約100公噸，兩艘均未載運貨油。

航港局隨即指示南部航務中心成立海難災害應變小組，並會同海巡署即時啟動海難應變機制，展開救援，兩艘油輪受困船員共32人全數安全獲救上岸安置。