于美人公布減重菜單　竟出現汽水、王子麵

藝人劉香慈參加談話性節目《國民大會》，分享「防彈咖啡」瘦身法，她透露在軍中拍戲很累，有些人會吃餅乾解饞，所以一直瘦不下來，她很推薦黑咖啡加上椰子油、奶油各一匙攪拌均勻的防彈咖啡，每天早餐喝一杯，很有飽足感。主持人于美人更拿出「汽水加泡麵」私房快速減肥法，令現場來賓全驚呆，劉香慈直呼她也要來試。

家醫科醫師陳欣湄表示，「防彈咖啡原理是透過將油脂拌進咖啡，以油脂供應人體生活所需熱量，通常防彈咖啡是正在進行完整生酮飲食的一環，以劉香慈每天早上喝防彈咖啡，午晚餐正常吃的方式，並不是完整的生酮飲食，但這樣減肥法很有趣，因為防彈咖啡喝起來很有飽足感，劉香慈午餐和晚餐的熱量會減少，不知不覺中，沒有覺得很辛苦，就順利完成減重。」