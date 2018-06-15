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娛樂

于美人公布減重菜單　竟出現汽水、王子麵

記者吳維書／台北報導2018/06/15 22:54
▲于美人公布減重菜單。（圖／TVBS提供 , 2018.6.15）
▲于美人公布減重菜單。（圖／TVBS提供 , 2018.6.15）

藝人劉香慈參加談話性節目《國民大會》，分享「防彈咖啡」瘦身法，她透露在軍中拍戲很累，有些人會吃餅乾解饞，所以一直瘦不下來，她很推薦黑咖啡加上椰子油、奶油各一匙攪拌均勻的防彈咖啡，每天早餐喝一杯，很有飽足感。主持人于美人更拿出「汽水加泡麵」私房快速減肥法，令現場來賓全驚呆，劉香慈直呼她也要來試。

家醫科醫師陳欣湄表示，「防彈咖啡原理是透過將油脂拌進咖啡，以油脂供應人體生活所需熱量，通常防彈咖啡是正在進行完整生酮飲食的一環，以劉香慈每天早上喝防彈咖啡，午晚餐正常吃的方式，並不是完整的生酮飲食，但這樣減肥法很有趣，因為防彈咖啡喝起來很有飽足感，劉香慈午餐和晚餐的熱量會減少，不知不覺中，沒有覺得很辛苦，就順利完成減重。」


▲劉香慈現場示範「彈力帶」運動方法。（圖／TVBS提供 , 2018.6.15）

于美人也現場示範「汽水泡麵減肥法」，包括黑松汽水、王子麵和熱紅茶三個配方，她說，「不能用其他飲料取代黑松汽水，也不能用科學麵換王子麵，做法首先把麵壓碎，調味包不要放，倒入熱紅茶泡半小時後把紅茶倒掉，然後加調味包及熱紅茶就完成了，再用筷子一條一條夾起來吃，然後搭配1320cc的黑松汽水，讓一天水份達到2000cc。」一旁觀看的潘若迪相當驚訝，忍不住發問：「吃了會不會洗腎？會不會有人直接將汽水倒入泡麵裡？」

于美人表示，「這個減肥法適合急著想要減肥的人，但最多只能吃三天，不能長期吃，否則會生病。」潘若迪則強調，每個人體質不一樣，適用的減肥方式也不一樣，但都需要搭配運動、燃燒脂肪、提升心肺功能，劉香慈更現場示範「彈力帶」運動方法，每做一個動作都讓現場來賓覺得很厲害。該集內容15日晚上11點播出。

關鍵字國民大會于美人劉香慈減重菜單
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