美課中25%關稅　雙方經貿出招一次看懂

（中央社台北15日電）美國今天宣布對價值500億美元的中國商品加徵25%關稅。回顧中美近3個月來的貿易對峙，雙方在過程中互祭規模對等的貿易制裁清單，在歷經3輪貿易磋商後，最終還是在貿易戰場上兵戎相見。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅。7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動，包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。

中國商務部發言人隨即表態指責美國發起貿易戰，並指出，中國將立即公布同等規模、同等力度徵稅措施，中美先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。