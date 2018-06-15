NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈以「魯夫」名義捐善款　神秘人曝光氣質女神林逸欣長腿逆天　裸背無暇8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美課中25%關稅　雙方經貿出招一次看懂

中央社2018/06/15 22:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北15日電）美國今天宣布對價值500億美元的中國商品加徵25%關稅。回顧中美近3個月來的貿易對峙，雙方在過程中互祭規模對等的貿易制裁清單，在歷經3輪貿易磋商後，最終還是在貿易戰場上兵戎相見。

美國15日宣布對中國價值500億美元的商品課徵25%高關稅。7月6日起將先對價值340億美元的中國進口商品課徵25%的關稅，之後還會再對284項商品採取關稅行動，包括「中國製造2025」科技發展計畫在內。

中國商務部發言人隨即表態指責美國發起貿易戰，並指出，中國將立即公布同等規模、同等力度徵稅措施，中美先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

以下回顧過去近3個月來的中美貿易對峙經過。

--3月23日，美國總統川普美東時間3月22日在白宮簽署備忘錄，在301調查認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業。美方研擬對中國銷往美國的產品課25%高關稅。

此外，美國依「貿易擴大法」第232條啟動針對鋼鋁的進口關稅，自3月23日起，對進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的稅率，中國未獲豁免，這項政策也被稱為「232措施」。

--3月23日，為了回應美國對進口鋼鐵與鋁課高關稅，中國商務部研擬對美國祭出高關稅的產品清單暫定包含7類、128個稅項產品，多數都是農產品以及鋼、鋁，涉及產品金額共計30億美元。

--4月3日，中國國務院關稅稅則委員會決定採取行動，對前述128項美國產品加徵15%或25%的關稅。

--4月4日，美國貿易代表署（USTR）美東時間4月3日公布對中國301調查徵稅產品建議清單，清單長達45頁，受影響產業涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業等，價值約500億美元的產品，建議稅率為25%。

--4月4日，中國國務院關稅稅則委員會決定，研擬對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工品等14類106項商品加徵25%的關稅。

中國商務部公告，這項加徵關稅措施涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。實施日期將視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，另行公布。

--4月6日，川普於美東時間4月5日在聲明中表示，「鑑於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。

--5月3日，中美首次貿易磋商。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率團訪中，連續兩天在北京與中國國務院副總理劉鶴領軍的代表團會談。縮小美國貿易逆差及美方指控中方強迫技術轉移等為其中焦點。

--5月16日，中美第2輪貿易磋商。中國國務院副總理劉鶴以中國國家主席習近平特使、中美全面經濟對話中方首席代表身分，率領中方經貿代表團於當地時間5月15日下午抵達華盛頓。劉鶴此行停留至5月19日。

--5月20日，白宮公布美中第2輪貿易磋商的聯合聲明，在大幅減少美中貿易逆差上雙方達成共識，中國還允諾，將加大採購美國農產品與能源。在智慧財產權保護上，華府提出的相關具體要求，中方也有明確回應。

美國財政部長梅努欽證實，華盛頓和北京當局已同意停止互相加徵關稅。

--5月29日，美東時間5月29日，根據301條款，美國將對價值500億美元、含有工業重要技術的中國商品課徵25%關稅。當中將包括與「中國製造2025」計畫有關的產品，課稅最終產品清單，將於6月15日前宣布。

--6月2日，中美第3輪貿易磋商。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）6月2日至4日率團訪問中國，雙方將繼續就中美經貿問題進行第3輪磋商。會後雙方沒有發表聯合聲明，也沒有提供細節。（編輯：陳家倫）1070615

美中貿易戰開打 學者：台灣...川普：已給金正恩電話號碼 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan