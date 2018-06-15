暑期遊法注意 法國鐵工會罷工恐延至7月

（中央社記者曾依璇巴黎15日專電）法國國家鐵路公司工會為抗議政府改革，發動間歇式罷工到6月底。國會兩院本週表決通過改革案，但部分工會成員不願放棄，計劃拉長戰線到7月，可能影響暑期出遊的旅客。

法國國鐵（SNCF）工會反對政府開放競爭、取消新進員工特權等改革措施，於4月初展開間歇式罷工，每週至少罷工兩天，預定持續到6月28日為止。

但總統馬克宏（Emmanuel Macron）及政府不曾放軟態度，雖願與工會對話，但為了改善國鐵長期財務狀況，不會停止改革。

國民議會和參議院近日分別以壓倒性票數表決通過國鐵改革方案，確定自2020年起，新進國鐵員工不再享有終身雇用、提早退休等待遇，並自2019年底開始逐步開放競爭。