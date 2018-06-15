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周星馳與夢工廠合拍《齊天大聖》　網友怨：放過猴子吧

娛樂中心╱台北報導2018/06/15 22:49
▲星爺的《齊天大聖》又來囉。（劇照，2018.06.15）
▲星爺的《齊天大聖》又來囉。（劇照，2018.06.15）

中美合資的東方夢工廠，與好萊塢夢工廠動畫聯合拍攝動畫電影《功夫熊貓3》之後，現在又把腦筋動到「星爺」頭上囉，他們近日宣布將與周星馳合作動畫電影《The Monkey King》（暫譯：齊天大聖），要將中國最具代表性的經典人物呈現給全球觀眾。但卻有許多網友不買單，直呼「星爺在吃老本，放過猴子吧！」

周星馳雖然憑藉《大話西遊》系列的「孫悟空」，成為大銀幕上的經典，至今深刻在粉絲的腦海中，但隨後各種《西遊記》改編電影大行其道，包括他主演的《西遊記之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》，以及他導演或監製的《西遊．降魔篇》、《西遊．伏妖篇》，已經讓影迷被疲勞轟炸到不行，似乎再也找不到起初的感動。

因此對於星爺再次拿孫悟空出來製作動畫，不是那麼贊成，有網友甚至表示，「這幾年星爺拍的西遊記ip，怎麼樣大家心裡有數吧？」、「西遊這個題材，我看星爺能拍一輩子！」

不過也有網友期待：「希望我們中國的超級英雄，能像好萊塢的超級英雄一樣，走出中國風靡全球！」、「星爺出山，夢工廠是土豪，有大力支持的話，影片肯定有保證。」

據悉，這部《齊天大聖》動畫電影的劇本，將由《熊的傳說》《四眼天雞》編劇Ron Friedman和Steve Bencich共同打造。而東方夢工廠則希望透過周星馳對電影的專業與幽默感，讓這部作品更精彩。

關鍵字周星馳夢工廠齊天大聖
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