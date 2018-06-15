周星馳與夢工廠合拍《齊天大聖》　網友怨：放過猴子吧

中美合資的東方夢工廠，與好萊塢夢工廠動畫聯合拍攝動畫電影《功夫熊貓3》之後，現在又把腦筋動到「星爺」頭上囉，他們近日宣布將與周星馳合作動畫電影《The Monkey King》（暫譯：齊天大聖），要將中國最具代表性的經典人物呈現給全球觀眾。但卻有許多網友不買單，直呼「星爺在吃老本，放過猴子吧！」

周星馳雖然憑藉《大話西遊》系列的「孫悟空」，成為大銀幕上的經典，至今深刻在粉絲的腦海中，但隨後各種《西遊記》改編電影大行其道，包括他主演的《西遊記之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》，以及他導演或監製的《西遊．降魔篇》、《西遊．伏妖篇》，已經讓影迷被疲勞轟炸到不行，似乎再也找不到起初的感動。