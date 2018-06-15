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塔利班首領法茲魯拉被美無人機擊斃

中央社2018/06/15 22:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里15日電）阿富汗國防部官員今天證實，被美國懸賞500萬美元的恐怖組織塔利班首領法茲魯拉（Mullah Fazlullah），13日在阿富汗東部庫納爾省（Kunar）遭美國無人機擊斃。

「印度新聞信託社」（PTI）和Zee News等印度媒體報導，巴基斯坦國防部發言人拉德馬尼許（MohammadRadmanish）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，法茲魯拉在13日的一場攻擊行動中死亡。

駐阿富汗美軍一位發言人歐唐納爾（MartinO'Donnell）昨天在聲明中說，美軍13日在阿富汗毗鄰巴基斯坦邊界的庫納省執行一項反恐攻擊行動，目標是一名恐怖組織高階領導人。

巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）引述匿名消息表示，無人機發動攻擊，法茲魯拉和「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）另外幾名指揮官死亡。

巴基斯坦塔利班運動沒對外表示領導人死亡。

法茲魯拉曾多次以美國和巴基斯坦為目標發動恐怖攻擊，包括2014年12月對巴基斯坦白夏瓦（Peshawar）陸軍公立學校發動恐怖攻擊，造成151人死亡，其中包括130多名兒童。

美國指控法茲魯拉2012年曾試圖暗殺諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），美國並把法茲魯拉列為在逃全球恐怖分子，懸賞500萬美元。（編輯：郭中翰）1070615

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