塔利班首領法茲魯拉被美無人機擊斃

（中央社記者康世人新德里15日電）阿富汗國防部官員今天證實，被美國懸賞500萬美元的恐怖組織塔利班首領法茲魯拉（Mullah Fazlullah），13日在阿富汗東部庫納爾省（Kunar）遭美國無人機擊斃。

「印度新聞信託社」（PTI）和Zee News等印度媒體報導，巴基斯坦國防部發言人拉德馬尼許（MohammadRadmanish）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，法茲魯拉在13日的一場攻擊行動中死亡。

駐阿富汗美軍一位發言人歐唐納爾（MartinO'Donnell）昨天在聲明中說，美軍13日在阿富汗毗鄰巴基斯坦邊界的庫納省執行一項反恐攻擊行動，目標是一名恐怖組織高階領導人。