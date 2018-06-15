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中央社

美國優勢不在關稅 學者：貿易戰很快會有新戰場

中央社2018/06/15 23:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國宣布對中國價值500億美元商品課徵懲罰性關稅，中國隨即宣布反制。學者分析，美國優勢戰場不在關稅，容易「敲到自己手指頭」，預估戰場很快會延伸至科技、專利領域。

中經院台灣WTO中心副執行長李淳認為，美國今天宣布關稅制裁分二階段實施，第一階段是將4月分的清單縮小至價值340億美元，並在今年7月6日實施，這有兩層意義，其一就是讓中國政府了解美國「玩真的」。

另外一層意義，李淳解釋，美國政府實施關稅制裁、但縮小清單範圍，這代表衝擊降低。而第二階段針對「2025中國製造」的項目，還須經過一個多月的公眾討論程序才會做出決定，顯示美國政府其實保留了緩衝空間，雙方可以透過談判來決定最後的走向。

在美國大動作宣布關稅制裁後，中國商務部發言人今晚隨即表態，中方將立即反制，且雙方之前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

美中兩強互相叫陣，然而台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美中各自的優勢戰場不同，預料戰場不會只停留在關稅，很快就會進入下個章節。

孫明德說明，美國的關稅制裁清單如同「雜貨清單」，尤其美國政府為了不影響國內消費者、不影響美商，拿掉很多商品，剩下來的清單根本看不出主軸，不知道到底是為了對抗貿易赤字，還是針對「2025中國製造」。

如果美國未來要擴大制裁，孫明德指出，勢必就要動到原本不想動到的項目，對自己沒有太大好處，而且中國出口美國商品以資通訊為大宗，如果要打到中國痛點，美商、美國消費者也會受到影響。換言之，美國對中國打關稅戰，難以下重手。

相較之下，中國若要反制美國，孫明德指出，美國銷中商品占比最高是民航機，其次是大豆，都是純美製產品，尤其大豆代表農業州、川普票倉，「美國對中國，像是敲釘子，很容易敲到自己的手指頭」。

孫明德表示，打關稅戰，中國比較有利，但如果是打科技戰、專利戰，以「打點式」的戰略進行，就像之前的中興通訊，那絕對是美國比較有利，因為美國有很多施力點，中國施展空間卻不大，因此可以預見，美中貿易戰很快地會從關稅戰前進到下一個戰場。（編輯：何宏儒）1070615

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