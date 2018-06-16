NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈無心去頒獎典禮　詹皇和家人度假萬芳攻高雄巨蛋　7月7日門票開賣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

蝦皮購物年中慶　周周抽10萬　加碼1元再抽電動機車

財經中心／台北報導2018/06/16 12:00
▲Macbook Pro、Rimowa等品牌經典商品全面3折起。（圖／蝦皮購物提供）
▲Macbook Pro、Rimowa等品牌經典商品全面3折起。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物年中慶「Buy Now」將於6/18至6/21展開，提供周周抽10萬加碼1元抽Gogoro 2 plus，更有Macbook Pro 13吋等國際精品即刻下殺3折優惠！更將快閃鬧區，購物金氣球飛滿天，免費送Zenfone 5，蝦皮購物更推出《超人特攻隊2》電影主題物流箱，下單蝦皮24h購物中心，更有機會獲得萬元現金等好禮！

蝦皮購物搶攻商機歡慶整個6月！即日起至6/30推出「週週抽10萬現金」，蝦皮商城單筆結帳滿1,218元即可獲得1次抽獎資格，蝦皮24h下單機率翻倍，週週買、週週抽！天天登入還可玩蝦轉盤，抽Switch、iPhone8等大獎。6/18-6/21年中慶活動期間，於蝦皮商城及蝦皮24h不限金額消費滿3單，更能抽1元Gogoro 2 plus！

即日起至6/17，每日限量開搶「蝦皮商城5折券」為年中慶暖身，提前搶優惠！6/18-6/21活動期間品牌經典商品下殺3折起，Macbook Pro 13吋瘋狂價12,570元，現省29,330元；Rimowa Topas30吋鋁箱更3折下殺10,047元瘋搶！蝦皮24h祭出Bubble Soda海綿寶寶全自動氣泡水機24折，現省3,868元，今天下單、明天就送到。

他們更擴大戰線，攜手巴黎萊雅、三星、嬌生等知名品牌，在信義威秀影城、東區商圈、台北西門町、華山文創園區等快閃，現場將有ASUS Zenfone 5 、半年份五月花衛生紙超級大獎等你帶回家。

蝦皮購物首度與迪士尼/皮克斯系列電影合作，6/15-7/20購物，就有機會獲得限量《超人特攻隊2》電影主題物流箱，隨箱更加贈集字卡，集滿2個指定文字就可獲得哈根達斯迷你杯兌換券，集滿3個指定文字獲得萬元。

此外，旗下小編再出奇招，搭上年中慶熱潮推出「Buy Now英雄傳 6/18一擊必Buy」，眾小編們化身為各路武林高手，利用諧音埋梗大玩創意，釣出網軍們熱情回應。


▲蝦皮小編出奇招，BUY NOW英雄傳受到網友熱烈討論。（圖／蝦皮購物提供）

日月潭教教主東方不buy曾誇下豪語絕不網購，武林中Buy Now幫群起挑戰，「鍋淨」端出橘子工坊洗碗精大呼「Ｘ！不是那個郭靜！吾乃北俠鍋淨！無法陪你等下一個天亮，但可以讓你的鍋子很亮。」而蝦皮購物版「喬峰」則挾Easy shop之勢使出「想隆十八掌」，擁有「什麼峰都可以喬」的乾坤之手！Buy Now幫一出，不僅玩壞許多經典武俠人物，也讓日月潭教教主東方不buy抵擋不住攻勢，太多優惠值得Buy Now！

超有梗貼文一出，引發許多粉絲專頁尬廣跟上，如LINE 原創市集留言「蝦編可以幫我Buy令壺沖熱水壺嗎？」，而KKBOX聞聲前來，隨即貼上張惠妹的Bad Boy高歌「讓我～～～BUY BUY BUY BUY ～～🎤」，蝦皮購物小編不甘示弱接唱回應「敢不敢繼續來接歌」！各式趣味互動也讓網友大推「角色太少看不夠」、「太有梗了 立刻Buy！」、「真的很會」、「最有才小編」！

關鍵字蝦皮購物年中慶蝦轉盤buy now日月潭教教主東方不buy網購蝦皮購物小編
避險需求　期交所推布蘭特原油期貨

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan