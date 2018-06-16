蝦皮購物年中慶　周周抽10萬　加碼1元再抽電動機車

蝦皮購物搶攻商機歡慶整個6月！即日起至6/30推出「週週抽10萬現金」，蝦皮商城單筆結帳滿1,218元即可獲得1次抽獎資格，蝦皮24h下單機率翻倍，週週買、週週抽！天天登入還可玩蝦轉盤，抽Switch、iPhone8等大獎。6/18-6/21年中慶活動期間，於蝦皮商城及蝦皮24h不限金額消費滿3單，更能抽1元Gogoro 2 plus！

蝦皮購物年中慶「Buy Now」將於6/18至6/21展開，提供周周抽10萬加碼1元抽Gogoro 2 plus，更有Macbook Pro 13吋等國際精品即刻下殺3折優惠！更將快閃鬧區，購物金氣球飛滿天，免費送Zenfone 5，蝦皮購物更推出《超人特攻隊2》電影主題物流箱，下單蝦皮24h購物中心，更有機會獲得萬元現金等好禮！

即日起至6/17，每日限量開搶「蝦皮商城5折券」為年中慶暖身，提前搶優惠！6/18-6/21活動期間品牌經典商品下殺3折起，Macbook Pro 13吋瘋狂價12,570元，現省29,330元；Rimowa Topas30吋鋁箱更3折下殺10,047元瘋搶！蝦皮24h祭出Bubble Soda海綿寶寶全自動氣泡水機24折，現省3,868元，今天下單、明天就送到。

他們更擴大戰線，攜手巴黎萊雅、三星、嬌生等知名品牌，在信義威秀影城、東區商圈、台北西門町、華山文創園區等快閃，現場將有ASUS Zenfone 5 、半年份五月花衛生紙超級大獎等你帶回家。

蝦皮購物首度與迪士尼/皮克斯系列電影合作，6/15-7/20購物，就有機會獲得限量《超人特攻隊2》電影主題物流箱，隨箱更加贈集字卡，集滿2個指定文字就可獲得哈根達斯迷你杯兌換券，集滿3個指定文字獲得萬元。

此外，旗下小編再出奇招，搭上年中慶熱潮推出「Buy Now英雄傳 6/18一擊必Buy」，眾小編們化身為各路武林高手，利用諧音埋梗大玩創意，釣出網軍們熱情回應。



▲蝦皮小編出奇招，BUY NOW英雄傳受到網友熱烈討論。（圖／蝦皮購物提供）

日月潭教教主東方不buy曾誇下豪語絕不網購，武林中Buy Now幫群起挑戰，「鍋淨」端出橘子工坊洗碗精大呼「Ｘ！不是那個郭靜！吾乃北俠鍋淨！無法陪你等下一個天亮，但可以讓你的鍋子很亮。」而蝦皮購物版「喬峰」則挾Easy shop之勢使出「想隆十八掌」，擁有「什麼峰都可以喬」的乾坤之手！Buy Now幫一出，不僅玩壞許多經典武俠人物，也讓日月潭教教主東方不buy抵擋不住攻勢，太多優惠值得Buy Now！

超有梗貼文一出，引發許多粉絲專頁尬廣跟上，如LINE 原創市集留言「蝦編可以幫我Buy令壺沖熱水壺嗎？」，而KKBOX聞聲前來，隨即貼上張惠妹的Bad Boy高歌「讓我～～～BUY BUY BUY BUY ～～🎤」，蝦皮購物小編不甘示弱接唱回應「敢不敢繼續來接歌」！各式趣味互動也讓網友大推「角色太少看不夠」、「太有梗了 立刻Buy！」、「真的很會」、「最有才小編」！