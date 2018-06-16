NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈洪孟楷》缺電不釐清　台灣不快樂颱風凱米遠離　降雨下半天來襲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

《小偷家族》擊敗好萊塢強片　上映7天吸金10億

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/16 08:30
▲《小偷家族》榮獲坎城「金棕櫚獎」，日本上映一周10億日幣入袋。（圖／采昌國際多媒體 , 2018.6.15）
▲《小偷家族》榮獲坎城「金棕櫚獎」，日本上映一周10億日幣入袋。（圖／采昌國際多媒體 , 2018.6.15）

由日本名導是枝裕和最新打造，並榮獲本屆坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的《小偷家族》，全片叫好叫座，日本票房不斷傳來捷報。打從日本在本月2、3日舉辦優先場，再到8日正式上映，短短7天就勇破10億日圓（約台幣2.7億元）票房，不僅刷新是枝裕和導演生涯最賣座的開片票房紀錄，更是日本今年最快突破10億日圓票房的本土真人電影。

電影6月2日至3日於日本展開兩天優先場，票房告捷大收1.93億日圓。接著從6月8日在日本正式上映以後，首周末三天又再度狂吸5.78億日圓票房；短短五天相加，票房就勇破7.7億日圓，更擊敗好萊塢夯片《死侍2》（Deadpool 2），榮登日本票房冠軍寶座。值得一提的是，是枝裕和之前的最高票房電影是《我的意外爸爸》，而本片竟是《我》片同期票房的142.1%；再相較去年上映的《第三次殺人》，本片則是《第》片同期票房的190.9%，這也確認《小偷家族》已經成為是枝裕和導演生涯開片最賣座的作品。

尤其本片票房持續穩定成長，上映7天就突破10億日圓，截至14日（上映第9天）更正式突破百萬觀影人次。不僅成為日本今年最快突破10億日圓票房的日本真人電影，業界更預估本片最終票房有望突破30億日圓，刷新是枝裕和的最高票房紀錄，可說是實至名歸的「叫好又叫座」。《小偷家族》7月13日在台上映。

關鍵字小偷家族是枝裕和
田馥甄大嗑蠶蛹沒在怕：補充蛋白質

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan