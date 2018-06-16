《小偷家族》擊敗好萊塢強片　上映7天吸金10億

由日本名導是枝裕和最新打造，並榮獲本屆坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的《小偷家族》，全片叫好叫座，日本票房不斷傳來捷報。打從日本在本月2、3日舉辦優先場，再到8日正式上映，短短7天就勇破10億日圓（約台幣2.7億元）票房，不僅刷新是枝裕和導演生涯最賣座的開片票房紀錄，更是日本今年最快突破10億日圓票房的本土真人電影。

電影6月2日至3日於日本展開兩天優先場，票房告捷大收1.93億日圓。接著從6月8日在日本正式上映以後，首周末三天又再度狂吸5.78億日圓票房；短短五天相加，票房就勇破7.7億日圓，更擊敗好萊塢夯片《死侍2》（Deadpool 2），榮登日本票房冠軍寶座。值得一提的是，是枝裕和之前的最高票房電影是《我的意外爸爸》，而本片竟是《我》片同期票房的142.1%；再相較去年上映的《第三次殺人》，本片則是《第》片同期票房的190.9%，這也確認《小偷家族》已經成為是枝裕和導演生涯開片最賣座的作品。