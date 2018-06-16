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即時跑馬燈避險需求　期交所推布蘭特原油期貨葡萄牙主帥盛讚　C羅世界最強球員8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

看準投資人避險需求　期交所推布蘭特原油期貨

記者許家禎／台北報導2018/06/16 10:30
▲期交所將推出新台幣計價之布蘭特原油期貨，開啟台灣交易人參與國際原油市場之新管道，進一步拓展商品類期貨的商品線。（圖／NOWnews 資料照）
▲期交所將推出新台幣計價之布蘭特原油期貨，開啟台灣交易人參與國際原油市場之新管道，進一步拓展商品類期貨的商品線。（圖／NOWnews 資料照）

為進一步拓展期貨市場商品類期貨，提供交易人多元操作工具，期交所取得洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）授權，即將推出以國際油價指標-布蘭特原油為標的之原油期貨，期望為國內期貨市場引進新的市場動能，並擴大期貨商品之國際觸角及提昇國際化程度，相關規畫案及增修訂規章已獲主管機關核准。

原油為經濟發展之重要資源，石油衍生之相關產品，也與民眾的食衣住行息息相關，故油價向來為民生關切之議題。由於油價波動性相對較高，衍生相關避險、交易需求，原油期貨已成為投資人關注的熱門商品。

期交所考量國人複委託交易原油期貨者，且國內原油相關ETF發展蓬勃，另布蘭特原油為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關，以布蘭特原油期貨避險較有效率。

此外，布蘭特原油價格具高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，期交所便規畫於7月推出布蘭特原油期貨，提供市場交易及避險管道，多元化台灣期貨市場商品類期貨。

布蘭特原油期貨採新台幣計價，可反應國際原油及新臺幣匯率波動因素，與國人實際用油成本一致，提供有效規避油價變動風險之管道。其契約規模為200桶(31,797.46公升)原油，若以每桶75.5美元、新台幣兑美元匯率29.5換算，每口契約價值約新台幣45萬元，進入門檻低。

期交所表示，布蘭特原油期貨上市後，國內期貨交易人無須透過複委託方式，依現行國內期貨商品之下單管道即可參與原油期貨市場，以新台幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。可望吸引對原油商品有興趣之交易人參與期貨市場，同時提供國內原油ETF之發行業者及交易人便利之避險管道，希望能為資本市場挹注新動能。

 

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