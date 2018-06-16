看準投資人避險需求　期交所推布蘭特原油期貨

為進一步拓展期貨市場商品類期貨，提供交易人多元操作工具，期交所取得洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）授權，即將推出以國際油價指標-布蘭特原油為標的之原油期貨，期望為國內期貨市場引進新的市場動能，並擴大期貨商品之國際觸角及提昇國際化程度，相關規畫案及增修訂規章已獲主管機關核准。

原油為經濟發展之重要資源，石油衍生之相關產品，也與民眾的食衣住行息息相關，故油價向來為民生關切之議題。由於油價波動性相對較高，衍生相關避險、交易需求，原油期貨已成為投資人關注的熱門商品。