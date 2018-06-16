世足／不只小鮮肉　世足「大嫂團」也超正！

提起世界上最頂尖足球員，Cristiano Ronaldo絕對是數一數二，而他的女友Georgina Rodríguez不但是死忠球迷，也是超模Georgina Rodríguez，原本是保母等其他工作，在一次派對上跟Ｃ羅一見鍾情，兩人陷入熱戀，去年她幫Ｃ羅生下一位女生，手上聽說已經有3000萬的鑽戒，這次世界盃後可能會跟Ｃ羅完婚。

四年一度的世足賽又來了！不少「小鮮肉」是場上的英雄跟球星，不過場外這些帥哥運動員也有「大嫂團」在應援加油，《NOWnews》也嚴選了5位不論是女友還是大嫂的「最正大嫂」。



Ｃ羅女友Georgina Rodriguez（圖／美聯社／達志影像）

Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 13 日 上午 9:52 張貼

西班牙Gerard PIQUE／Shakira（夏奇拉）

被稱為可能是世界上最幸福男人的非西班牙球員Gerard PIQUE莫屬，他不但是超級球星，還擁有拉丁天后女歌手Shakira為妻，2010年南非世界盃，兩人在合作拍MV時相識，可說是「世足佳偶」，最後相差10歲以上的兩人就結婚，Shakira並在2013年產下一子，2015年又生下次子。



▲Shakira（圖／美聯社／達志影像）



▲西班牙Gerard PIQUE／Shakira（圖／美聯社／達志影像）

Shakira（@shakira）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 5 日 上午 11:22 張貼

德國 Mats HUMMELS／Cathy Hummels

以傳球能力受到肯定的德國好手Mats HUMMELS，19歲的時候就認識了美麗的老婆Cathy Hummels，兩人交往9年，最後27歲「射門成功」，感情非常好，是所有大嫂團心中的典範。



▲ Mats HUMMELS／Cathy Hummels（圖／美聯社／達志影像）



▲Cathy Hummels（圖／美聯社／達志影像）

Cathy Hummels（@catherinyyy）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 22 日 上午 3:07 張貼

阿根廷 Lionel MESSI（梅西）／Antonella Roccuzzo

無人不知，無人不曉的阿根廷天才球員Lionel MESSI，他簡直是傳說中的足球員一般偉大，不過他在場上有黃金左腳，老婆Antonella Roccuzzo跟他也是兩小無猜。

去年才結婚，Antonella Roccuzzo在大學就學營養學，幫忙老公Lionel MESSI調養身體，可說是相當適合的賢內助。



▲ Lionel MESSI（梅西）／Antonella Roccuzzo（圖／美聯社／達志影像）



▲ Lionel MESSI（梅西）／Antonella Roccuzzo（圖／美聯社／達志影像）

antonella roccuzzo（@antonella_roccuzzo）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 21 日 上午 1:26 張貼

墨西哥 Javier HERNÁNDEZ／Andrea Duro

綽號「小碗豆」的Javier HERNÁNDEZ是目前墨西哥首屈一指的前鋒代表，他的女友Andrea Duro也在西班牙很紅，雖然兩人交往時間不長，但傳出很有機會結婚。



▲Andrea Duro（圖／美聯社／達志影像）