小朋友難管教　有請頂寮城隍廟

頂寮城隍廟原本並非城隍廟，而是數間的有應公廟與有應媽廟。如同台灣各地，蘇澳也有許多意外身亡的無主孤魂就會被視為有應公與有應媽。民國七十二年，宜蘭縣政府因為利澤工業區的開發，需要遷走境內的幾間有應廟，在時任宜蘭縣長的陳定南主導下，這幾間廟被合祀於一處。

頂寮城隍廟位於宜蘭縣蘇澳鎮，廟中有一尊城隍爺公神像與三尊城隍嬤神像，但祂們並非夫妻，原因後面會解釋。而頂寮城隍廟又以管教小孩出名，如果小朋友脾氣比較硬，可以來這裡請城隍爺幫忙指導。

幾尊神明合祀於新廟，在新廟慶成的當天，陳定南縣長送來匾額並尊其為「城隍廟」，也因此幾位有應公與有應媽升格為城隍爺公與城隍嬤。由於幾位神明並非夫妻，所以當時在將金身迎入新廟時並沒有並肩而坐，而是由擲筊的方式請示神明，才決定城隍爺公坐後方，三尊城隍嬤坐前方稍低一階的位置。

頂寮城隍廟另有一知名之處，就是這裡的神明會幫忙管教小孩。據說起源是這樣的：2007年時有一位從頂寮里嫁到冬山鄉的婦女，到廟中請求讓她放置孩子的衣服及棍子，說是王母娘娘指示可以請娘家附近的城隍爺「管教」小孩。廟方讓這位婦女祭拜後就讓她將衣服、棍子帶回。之後陸續就有其他信眾聞訊效仿。

也許是真的有不錯的效果，在2014年就有超過一千人到廟中請求神明幫忙管教小孩，而需要「被管教」對象，從幼稚園的小朋友，到年過四十歲的中年人，都有父母帶著衣服到廟中請神明幫忙。不過要請神明幫忙，還是要廟中神明同意才行，如果沒有擲出聖筊，代表神明可能覺得父母多慮了，或是時機不對。

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