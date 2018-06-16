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太平山委外經營外界憂貴族化　羅東林管處：國民旅遊為主

記者李清貴／宜蘭報導2018/06/16 08:41
▲羅東林區管理處計畫將太平山國家森林遊樂區委外經營。（圖／羅東林區管理處提供 , 2018.06.16)
▲羅東林區管理處計畫將太平山國家森林遊樂區委外經營。（圖／羅東林區管理處提供 , 2018.06.16)

羅東林區管理處應林務局指示，計畫將太平山國家森林遊樂區委外經營，目前正準備進行可行性評估，對於外界擔心委外之後，收費將「貴族化」，羅東林管處表示，太平山森林遊樂區的餐飲、住宿場域將以乾淨、簡樸為原則，委外後的房價及相關產品定價，仍將以中、低價位為主，以符合國民旅遊需求，也期望藉由專業分工讓民眾享有更優質的遊憩場域。

羅東林區管理處表示，由於編制人力日漸不足，為了減輕非公部門強項的服務人力負擔，並且藉此導入專業夥伴，提升餐飲、住宿服務品質，目前正研議引進民間投資經營太平山國家森林遊樂區餐飲及住宿之可行性。期望透過異業結盟及專業分工，讓森林遊樂區發揮更大綜效，民眾也能享有更優質的遊憩場域。至於林管處編制人力則專注於森林場域的經營管理、生態保育及環境教育等業務。

由於有媒體報導太平山森林遊樂區若委外經營，外界憂心收費將「貴族化」，對此，羅東林管處表示，太平山森林遊樂區的餐飲、住宿場域將以乾淨、簡樸為原則，委外後的房價及相關產品定價，仍將以中、低價位為主，以符合國民旅遊需求，讓民眾親近森林的服務價值。

羅東林管處指出，後續進行可行性評估的過程中，也將會召開公聽會，廣納意見，除了希望服務品質再提升之外，也會加強與在地部落、生態、文化等連結，發揮森林的公益價值。
 

關鍵字太平山國家森林遊樂區太平山林務局羅東林區管理處
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