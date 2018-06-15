台灣參與國際志工大會 以軟實力交朋友

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）台灣志工代表團近日赴美參加美國國際志工行動協會年會，以台灣經驗和各國志工交流，以軟實力交朋友。代表團團長賴銘琪透露，明年台灣代表團成員有機會擔任與談人。

外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪表示，這次交流希望能展現台灣非政府組織能量與實力，也增加台灣非政府組織的國際事務企圖心。同時也希望能協助台灣非政府組織與國際接軌建立聯繫管道，也希望未來能合作創造機會。

他並透露，昨天下午與美國國際志工行動協會（InterAction）執行長沃興頓（Sam Worthington）達成初步默契，明年台灣代表團成員將不僅可以與會，還有機會成為與談人，和其他國家代表分享台灣經驗。