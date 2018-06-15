台灣參與國際志工大會 以軟實力交朋友

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）台灣志工代表團近日赴美參加美國國際志工行動協會年會，以台灣經驗和各國志工交流，以軟實力交朋友。代表團團長賴銘琪透露，明年台灣代表團成員有機會擔任與談人。
外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪表示，這次交流希望能展現台灣非政府組織能量與實力，也增加台灣非政府組織的國際事務企圖心。同時也希望能協助台灣非政府組織與國際接軌建立聯繫管道，也希望未來能合作創造機會。
他並透露，昨天下午與美國國際志工行動協會（InterAction）執行長沃興頓（Sam Worthington）達成初步默契，明年台灣代表團成員將不僅可以與會，還有機會成為與談人，和其他國家代表分享台灣經驗。
賴銘琪也表示，美方也有和台灣合作的構想，包括資源進駐、合辦大型活動等，但具體計畫還在討論。
代表團為展現台灣致力推動環保，還特別以6個寶特瓶抽絲做成的環保T恤為制服，讓國際看到台灣的努力。
面對中國近來在國際組織積極打壓台灣，問及此行是否也感受到中方壓力時，賴銘琪指出，中方今年並未派出代表團，因此並未感受到打壓。但他也坦承，不少代表團成員其實並不清楚兩岸現況，如何讓國際非政府組織機構確實了解，避免日後打壓情況發生，是政府的重要工作之一。
台灣女醫師協會監事黃敏靈則表示，協會參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）活動都沒有問題，不會受到中國打壓，因為他們是來交朋友，和各國交流的，不像中國將非政府組織拒於門外，「交不到朋友」。
台灣國際志工代表團由包括羅慧夫顱顏基金會、至善社會福利基金會、台灣醫學生聯合會、慈心有機農業發展基金會、台灣女醫師協會、台灣護理學會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、環境品質文教基金會與舊鞋救命國際基督關懷協會代表共同組團，參加於12到14日在華府舉辦的美國國際志工行動協會2018年年會。（編輯：陳俊碩）1070616