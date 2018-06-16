加州小鎮喊賣 要價不到百萬美元

（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）近年加州房價飆漲，寸土寸金，北加舊金山一棟公寓價格動輒百萬美元起跳，但是位於加州西部山區，面積達300英畝的小鎮塞羅戈多喊賣，售價僅92萬5000美元。

根據「舊金山紀事報」（San FranciscoChronicle）的網站SF Gate報導指出，塞羅戈多（Cerro Gordo）的價位說明，若是能負擔舊金山的小公寓，也能買得起一座300英畝小城。

報導說，塞羅戈多位於加州西部因約山區（InyoMountains），這個地方在19世紀因採礦而聞名，1865年間，塞羅戈多的山谷被發現蘊藏銀礦，引來源源不絕的人潮，此地因此曾被譽為是通往洛杉磯的銀線（silver thread），人口曾達到5000多人。